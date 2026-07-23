新州世界盃期間查獲人口販運逮捕71人 救出97人

新澤西州 檢察長達文波特(Jennifer Davenport)表示，新州 多個機構於舉辦世界盃 (World Cup)賽事期間聯手展開反人口販運行動，共逮捕71人，97名疑似受害者獲救。被捕者中，40人涉嫌嫖娼，另31人涉嫌其他犯罪。

當局表示，為打擊與國際足球賽事相關的人口販運和剝削活動，若干機構聯合展開行動。刑事司法廳(Division of Criminal Justice)和新州州警帶頭引領，另有44個地方、郡、州和聯邦執法機構協助。

達文波特表示，刑事司法廳和新州州警、各級政府密切合作，成功解救數十名遭受剝削和創傷的居民。探員們與 Covenant House、美國志願者組織(Volunteers of America)和州警局「崛起行動」(Operation RISE)合作，識別出受害者。

相關單位為受害者提供住房、心理健康護理、法律援助和藥物濫用治療資源。

達文波特說，世界盃突顯出打擊人口販運的重要性，而事實上，這項使命一直是檢察長辦公室的優先事項，即使國際關注度下降，仍將繼續為受害者提供幫助，並將犯罪者繩之以法。

有關單位6月間啟動的宣傳活動，提醒新州居民和遊客對大型國際體育賽事可能帶來的人口販運風險提高警覺。

檢察長辦公室敦促新州居民留意人口販運受害者可能顯現的跡象，例如避免眼神接觸或看起來很恐懼、焦慮、憂鬱、順從、緊張或妄想，其他跡象包括身旁有衣著體面且對其唯唯諾諾的人相伴、即使被直接問話仍保持沉默、看似身體受虐或受到限制、看起來營養不良或食慾不振、無法自由與相伴者分開、從事性交行業並有皮條客或經紀人、工作時間過長和或作息不規律、負債累累或債務不斷增加等等。