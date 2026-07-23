我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

新州世界盃期間查獲人口販運逮捕71人 救出97人

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州檢察長達文波特(Jennifer Davenport)表示，新州多個機構於舉辦世界盃(World Cup)賽事期間聯手展開反人口販運行動，共逮捕71人，97名疑似受害者獲救。被捕者中，40人涉嫌嫖娼，另31人涉嫌其他犯罪。

當局表示，為打擊與國際足球賽事相關的人口販運和剝削活動，若干機構聯合展開行動。刑事司法廳(Division of Criminal Justice)和新州州警帶頭引領，另有44個地方、郡、州和聯邦執法機構協助。

達文波特表示，刑事司法廳和新州州警、各級政府密切合作，成功解救數十名遭受剝削和創傷的居民。探員們與 Covenant House、美國志願者組織(Volunteers of America)和州警局「崛起行動」(Operation RISE)合作，識別出受害者。

相關單位為受害者提供住房、心理健康護理、法律援助和藥物濫用治療資源。

達文波特說，世界盃突顯出打擊人口販運的重要性，而事實上，這項使命一直是檢察長辦公室的優先事項，即使國際關注度下降，仍將繼續為受害者提供幫助，並將犯罪者繩之以法。

有關單位6月間啟動的宣傳活動，提醒新州居民和遊客對大型國際體育賽事可能帶來的人口販運風險提高警覺。

檢察長辦公室敦促新州居民留意人口販運受害者可能顯現的跡象，例如避免眼神接觸或看起來很恐懼、焦慮、憂鬱、順從、緊張或妄想，其他跡象包括身旁有衣著體面且對其唯唯諾諾的人相伴、即使被直接問話仍保持沉默、看似身體受虐或受到限制、看起來營養不良或食慾不振、無法自由與相伴者分開、從事性交行業並有皮條客或經紀人、工作時間過長和或作息不規律、負債累累或債務不斷增加等等。

精華 FAQ

  • 當局在多個機構聯手執法下，共逮捕71人，並救出97名疑似受害者，其中40人涉嫌嫖娼，另31人涉及其他犯罪，顯示行動規模相當大。

  • 行動由新州刑事司法廳與州警帶頭，並獲44個地方、郡、州及聯邦執法機構支援，另與Covenant House、Volunteers of America及Operation RISE合作識別受害者。

  • 相關單位為受害者提供住房、心理健康護理、法律援助與藥物濫用治療等資源，目的是協助他們脫離剝削處境，並逐步恢復安全與生活穩定。

新澤西州 世界盃 新州

上一則

FIFA期間 多達470萬人次搭乘亞城地鐵

下一則

無證客涉殺女友 反告川普羞辱求償7500萬還要求入籍

延伸閱讀

南亞裔柯鈺潔競選紐約州檢察長 籲改保釋法、允法官考量危險性

南亞裔柯鈺潔競選紐約州檢察長 籲改保釋法、允法官考量危險性
打擊糧食券詐欺 新州改用晶片電子卡

打擊糧食券詐欺 新州改用晶片電子卡
華女涉賣淫被捕 警盯多名買春男

華女涉賣淫被捕 警盯多名買春男
芝華人聚居12區重拳掃黃 警民聯手查封賣淫按摩店

芝華人聚居12區重拳掃黃 警民聯手查封賣淫按摩店

熱門新聞

川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

2026-07-16 14:53
40歲中國籍持美國綠卡的劉真真(Zengzeng Liu，音譯，綽號Bella)涉嫌經營跨國賣淫。(麻州聯邦檢察官辦公室)

11個月海撈數十萬 華女經營波士頓跨國賣淫集團遭起訴

2026-07-15 09:52
猶他州朗恩一家五口遇到山洪暴發不幸罹難，左一是未同行的女兒。(取自GoFundMe網站)

峽谷健行遇暴洪 猶他消防員夫婦和三子遇難獨留一女

2026-07-20 19:42
包括波士頓在內的全美50大都會區租金，均出現比去年同旗下滑現象。(美聯社)

國際學生大減 波士頓月租連跌13個月至2930元

2026-07-17 09:51
奧爾蒂斯-維特(Brandon Ortiz-Vite，中)因涉嫌謀殺女友，在2024年11月初於密西根州出席庭審。(美聯社)

無證客殺女友入獄 反告川普毀謗求償7500萬還要求入籍

2026-07-22 10:31
芝加哥移民法庭外的標示。(美聯社)

17年前缺席庭審遭遣返令 芝女婚姻綠卡面談時被捕

2026-07-21 09:02

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招