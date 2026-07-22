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軟體出錯 新州6600非公民遭誤登為選民 400人已投票

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州因為汽車監理委員會軟體出錯，讓6600名非公民登記為選民，已有400名非...
新澤西州因為汽車監理委員會軟體出錯，讓6600名非公民登記為選民，已有400名非公民投票。圖為新州州長薛瑞爾。（美聯社）

就在聯邦政府全力打擊非公民參與投票之際，新澤西州州長薛瑞爾 (Mikie Sherrill)21日主動宣布，由於新州汽車監理委員會(New Jersey Motor Vehicle Commission，NJMVC)的軟體出錯而導致6600多名非公民誤被登記為選民，近400人三年來已參與投票。

薛瑞爾強調，「我要明確的說：這種情況完全不可接受。」

薛瑞爾宣布這一個令人震驚消息的時間點，正值川普政府大力打擊非公民投票之際。川普總統聲稱，非公民投票讓民主黨有更多機會在選舉中獲勝，不過一般認為，川普的說詞通常欠缺事實依據。

本月稍早時，國土安全部 (Department of Homeland Security)聲稱，新澤西州選民名冊上有超過3萬5000人並不是公民。

薛瑞爾21日表示，NJMVC的軟體2023年6月便開始出錯，一直持續到2024年6月，出錯期比她擔任州長早幾年，是在民眾申請駕照和身分證的過程出錯。薛瑞爾指稱，約6600人申請證照時將自己標記為非公民，卻仍然被添加到選民名冊當中，這些意外錯誤登記的選民分散在新州各地區，登記黨派包括民主黨、共和黨和無黨派人士。

不過，今年1月正式就任新州州長的薛瑞爾在臨時召開的記者會上表示，目前並沒有證據顯示大約400名已經參與投票的非公民，影響任何一次選舉結果。

薛瑞爾表示，她擔任州長後重新任命汽車監理委員會負責人，新官年初上任後開始從選民名冊中刪除誤被納入的選民，並且指示首席法律顧問針對這整件事情展開調查。

薛瑞爾指出，軟體供應商提供有這樣明顯出錯的軟體實在令人無法接受，導致NJMVC足足花一年時間才解決這個問題。更令人無法接受的是，幾年前出錯時，前任政府竟然沒有人揭露這件事、也沒有人追究責任、採取行動。

她在聲明中表示：「我對於導致此事發生的魯莽失誤深感震驚，也對當時負責人缺乏透明度的做法感到憤慨。」

白宮則利用這項消息，宣傳川普總統推動的 「拯救美國法案」(SAVE America Act) 。該法案要求民眾在登記投票時，必須出示證明美國公民身分的正式文件，並在全國實施證明選民身分的規定。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 主因是新州汽車監理委員會的軟體出錯，民眾在申請駕照和身分證時，系統把約6600名自稱非公民的人誤加進選民名冊，錯誤持續約1年。

  • 州長薛瑞爾表示，約400名被誤登的非公民在近3年內曾參與投票，但目前沒有證據顯示這些投票影響任何一次選舉結果。

  • 薛瑞爾說，新任主管上任後已開始從選民名冊刪除誤登者，並指示首席法律顧問展開調查；她也批評前任政府未及早揭露與處理。

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