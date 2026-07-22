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銀行提供移民拘留所融資 新州小鎮抗議並撤出9100萬存款

編譯周芳苑／綜合報導

蒙特克萊爾鎮議會(Montclair Township Council)日前一致投票決定，將該鎮存在公民銀行(Citizens Bank)約9100萬所有存款撤出，以抗議該銀行融資結經營聯邦移民拘留中心的私人公司。

撤資決議上周通過，授權蒙特克萊爾鎮財務長盡快將鎮府所有資金從公民銀行撤出，並將公民銀行在鎮府指定存款機構名單中除名。公民銀行是鎮府最大的往來銀行之一，撤資金額約是鎮府1068億元年度預算的五分之四以上。

在蒙特克萊爾之前，新州另一市政單位澤西市(Jersey City)上個月便投票決定從公民銀行撤資，「反公民銀行」(De-ICE Citizens Bank)聯盟從旁施壓；該聯盟表示，兩個州城鎮已累計撤資3.3億餘元。

蒙特克萊爾這項決議的依據之一是4月通過「蒙特克萊爾信託法案」(Montclair Trust Act)；新法禁止蒙特克萊爾鎮花費時間和金錢協助美國移民及海關執法局(ICE)行動。

最新決議詳列對公民銀行的指控，公民金融集團(Citizens Financial Group)2012年以來一直為私人監獄和拘留中心融資，為全美最大的兩個私營拘留中心運營商GEO集團和CoreCivic融資25億餘元。

GEO集團依10億元聯邦合約經營近來備受抨擊的紐瓦克拘留中心德萊尼廳(Delaney Hall)。議員、州府官員和移民權益倡議者紛紛指控該中心生活條件惡劣、醫療服務不足、缺乏透明度等；CoreCivic則經營新州歷史最悠久的移民拘留中心Elizabeth Detention Center。

蒙特克萊爾鎮議會投票後，公民銀行宣布將終止與GEO集團和CoreCivic信貸業務，但聲稱是基於融資需求變化，而非受到壓力。

「反公民銀行」發言人弗萊明(Peyton Fleming)說，該聯盟正對麻州、羅德島州、康州和賓州市政當局施壓，將繼續開展行動，直到公民銀行保證終止與移民拘留中心經營者的關係。

精華 FAQ

  • 因鎮議會認為公民銀行長期為私營移民拘留中心融資，與鎮方反對的政策方向衝突，因此一致通過撤資，並將其自指定存款機構名單中除名。

  • 撤資金額約9100萬，等於鎮府大部分存款，約占年度預算的五分之四以上。對蒙特克萊爾而言，這是以財務手段表達政治立場的重要動作。

  • 內文指出，公民金融集團自2012年以來為GEO集團與CoreCivic提供融資，合計超過25億。兩家公司分別經營德萊尼廳與Elizabeth Detention Center。

移民 新州 ICE

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