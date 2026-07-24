資深房產顧問王芳談 風暴頻發，房屋保值進入“防災時代”

資深房產顧問王芳

今年7月，新澤西州連續遭遇強雷暴和大風天氣，多地出現樹木倒塌、電線受損和大範圍停電。北部和中部多個社區受到影響，僅7月初的一場風暴，就造成超過18萬戶停電，許多道路因倒樹而封閉，再次提醒人們極端天氣正逐漸成為新澤西的新常態。

對於房地產市場來說，房屋的價值已不僅取決於地段和學區，房屋的“防災能力”也越來越受到買家的重視。屋頂是否定期維護、排水溝是否暢通、地下室是否做好防水、院內大樹是否及時修剪，都可能影響房屋未來的維修成本和市場競爭力。

風暴來臨前做好預防，往往比災後維修更划算。屋主應每年檢查樹木健康狀況，及時清理枯枝，定期維護屋頂和排水系統，並確認房屋保險是否涵蓋風災、倒樹及殘骸清理等項目。風暴過後，應及時拍照記錄受損情況，保存維修單據，以便順利申請保險理賠。

隨著氣候變化帶來更多極端天氣，新澤西房地產市場正進入“防災時代”。一棟維護良好的房屋，不僅能減少災害損失，更能提升居住安全和長期保值能力。未來，真正具有競爭力的房產，不只是位置好，更要經得起風雨考驗。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2024卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1