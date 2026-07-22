費城全僑界隆重舉行紀念孫中山先生誕辰160週年座談會 緬懷偉人歷史功勳 凝聚僑界團結力量

主席台嘉賓

7月18日下午，費城全僑界紀念孫中山先生誕辰160週年座談會在市中心喜來登福朋酒店（Four Points by Sheraton Philadelphia City Center）隆重舉行。本次座談會由賓州中國和平統一促進會與大費城中國統一促進會共同主辦，大費城地區愛國僑領、華僑華人、留學生及各界代表70余人齊聚一堂，共同緬懷孫中山先生的豐功偉績，發揚中山先生的愛國主義精神。中國駐紐約總領館游一澤副總領事、僑務處潘焱主任、周凱良領事專程出席活動。大費城中國統一促進會會長任美清主持座談會。

座談會伊始，全體與會嘉賓共同觀看了紀錄片《孫中山與華僑華人》片段。影片生動再現了孫中山先生奔走海內外發動革命的崢嶸歲月，以及華僑華人作為「革命之母」為支持民族解放事業所作出的不可磨滅的巨大貢獻，令在場觀眾深受感動。

賓州中國和平統一促進會會長王建明首先致歡迎辭。他代表主辦方向蒞臨現場的游一澤副總領事、潘焱主任、周凱良領事及全體僑胞表示熱烈的歡迎與衷心的感謝。他表示，孫中山先生畢生致力於民族獨立、國家富強和人民幸福，為中國近代民主革命作出了不可磨滅的歷史貢獻。他提出的「天下為公」理念和振興中華的偉大理想，至今仍具有重要的時代價值，激勵著海內外中華兒女同心同德、攜手奮進。海外僑胞將矢志不渝地傳承中山精神，為促進祖國和平統一大業與中華民族偉大復興貢獻力量。

游一澤在座談會上發表了飽含深情的致辭，他高度評價了費城全僑界在團結凝聚僑胞、支持祖國發展及和平統一事業中所展現的愛國情懷。他強調，孫中山先生一生致力於國家統一與民族振興，當前海內外中華兒女更應緊密團結，堅定不移地反對「台獨」分裂行徑，攜手共創中華民族的美好未來。

座談會特別播放了來自台灣的視頻發言。台灣新黨主席吳成典與台灣統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林分別通過視頻致辭，表達了對孫中山先生誕辰160週年的深切紀念，並呼籲兩岸同胞不忘中山先生「統一中國」的遺訓，跨越隔閡，共同致力於推動兩岸關係的和平發展與國家的最終統一。

青年學子代表李雅童在發言中展現了新一代海外學子的赤子之心，她表示青年一代將銘記歷史，傳承中山先生的愛國精神，堅定文化自信，講好中國故事，傳播中華文化，加強與世界各國人民的友好交流，為促進文明互鑒和增進人民友誼發揮積極作用。

在隨後的僑界互動環節中，美東深圳總商會會長梁鴻生、費城福建同鄉聯合會會長鄭麟、崇正會會長黃偉星、長樂公會會長林錦成以及美國亞裔學生中心主席孟紅等僑領紛紛發言，大家結合自身經歷，暢談孫中山精神對海外華人社團發展的啓示，並一致表示將繼續發揮橋梁紐帶作用，堅定支持兩岸和平統一。

座談會的文化表演部分將氣氛推向了高潮。來自費城光華中文學校的張紅鋼老師（國內廣播電視台資深播音主持、高級職稱）、範聰、戴甜甜、黃濟坤四位老師和同學，深情朗誦了詩歌《跨越百年的回響：費城的鐘聲與中山的夢》，深刻表達了海外遊子對中山先生的崇高敬意和對祖國昌盛的期盼。

隨後，旅美西安音樂學院管弦系薩克斯管教授、中國薩克斯協會副主席李中原先生，為大家帶來了精彩的薩克斯獨奏。他精湛演出了《You Raise me up》（你鼓舞了我）和《牧羊曲》兩首經典曲目，婉轉悠揚的旋律在會場內回蕩，贏得了陣陣掌聲。

會議尾聲，全體與會嘉賓及僑學界代表在會場內合影留念。主辦方舉行了隆重的僑學界聯誼晚宴，各界代表在溫馨融洽的氣氛中繼續就弘揚中山精神、促進僑社團結及推動兩岸和平統一等議題進行了深入交流。眾人紛紛表示，將繼承孫中山先生遺志，不忘初心、攜手同行，共同譜寫海外僑胞團結奮鬥的新篇章。