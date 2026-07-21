打擊糧食券詐欺 新州改用晶片電子卡

新州宣布糧食劵福利將改發晶片電子福利轉帳卡(EBT卡)。(新州社福廳官網)

新澤西州 社會福利被濫用已引起州府官員高度關注，新州 社福廳廳長斯蒂芬·查(Stephen Cha)日前宣布，新州若干地區糧食券 將改採晶片電子卡。坎伯蘭(Cumberland)、埃塞克斯(Essex)和默瑟(Mercer)三郡參與補充營養援助計畫(SNAP)或新州優先就業計畫(WFNJ)的居民，今夏都將收到新晶片卡，持卡領取福利。

新州官員稱，這是全州改採晶片電子福利轉帳卡(EBT卡)的第一階段轉換。

斯蒂芬·查透過聲明稱，新澤西引領打擊欺詐，同時擴大食品援助的覆蓋範圍，成為全美少數幾個已經或正在轉換採用晶片卡的其中一州。

斯蒂芬·查並指出，新的晶片卡安全性提高，有助於從源頭上防止盜竊損失，確保真正需要福利的人能夠獲得福利。

電子福利轉帳卡盜刷一直是全美持卡人面臨的頭痛問題。犯罪者在銷售點終端機或內部非法安裝設備，藉以竊取卡片資料並記錄持卡人所輸入的密碼，而後利用這些資料盜取受害者帳戶裡的資金。

州府官員稱，根據聯邦法律，各州曾被授權並獲取資金以替換遭電子盜取的糧食券福利金，但授權和資金2024年12月已告終止。

新州社會服務廳副廳長威爾森(Michael J. Wilson)聲明稱，福利金被盜用讓許多本已面臨經濟困境的SNAP和WFNJ受益人本處境雪上加霜；升級改採晶片卡是加強持卡人及其福利安全的重要一步。

為期四周的試用階段結束後，新州官員將向其他所有郡的SNAP和WFNJ持卡人發放新晶片卡；持卡人一旦申請換卡都將立即收到新卡。

新卡採用更新設計和安全功能，包括有效期限和三位數安全碼；有效期限是指卡片期限，不影響福利。

改採晶片卡後，SNAP和WFNJ福利將自動轉入新卡，啟動即可使用。持卡人有90天啟動新卡，逾期須申請換卡。

官員表示，既有的卡片將在新卡發放後60天失效。