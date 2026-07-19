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新州小型磁校高科技高中 全州評分奪冠

編譯周芳苑／綜合報導
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新州小型磁校「高科技高中」(High Technology High Schoo...
新州小型磁校「高科技高中」(High Technology High School)評分，高居全州之冠。(高科技高中官網截圖)

新州媒體NJ.com根據新州教育廳上個月公布的最新2024-2025年度學校績效報告(School Performance Reports)推估名次，位於蒙茅斯郡(Monmouth County)的小型磁校「高科技高中」(High Technology High School)居冠、獲滿分評分，該校致力培養優秀學生，為STEM(科學、技術、工程和數學)職業生涯預做準備。

這一份年度報告涵蓋新州2300多所K-12學校(幼稚園到高中)。

位於林克羅夫特(Lincroft)的高科技高中在新州所有高中當中得分最高，2024-2025學年獲得滿分100分。想要進高科技高中就讀必須申請、通過考核，錄取人數不到300人，來自蒙茅斯郡周邊各城鎮，以數學和科學為重點課程。

今年排行前25名學校中多達24所只招收頂尖學生的特色高中。

位於在莫里斯郡(Morris County)洛克威(Rockaway)的「數學、科學與工程學院」(Academy for Mathematics, Science and Engineering)、位於蒙茅斯郡(Monmouth County)弗里霍爾德鎮(Freehold Township)的「生物技術高中」(Biotechnology High School)分別排名第二、三，都是磁校，只招收最優秀學生。

排名最前面的普通高中是莫里斯郡的山湖高中(Mountain Lakes High School)，新州排名第22。

州府「綜合評分」根據各校標準化考試成績、學生學業進步、畢業率、長期缺席率以及其他因素推估而得。

NJ.com排行榜未將包含九年級以下年級的高中納入，州府對這些學校採用不同評分類別。

精華 FAQ

  • 位於蒙茅斯郡林克羅夫特的高科技高中奪冠，並在2024-2025學年拿到100分滿分，成為新州所有高中中得分最高的學校。

  • 州府的綜合評分主要看標準化考試成績、學生學業進步、畢業率、長期缺席率，以及其他相關因素，再據此推估各校名次。

  • 前25名之中有24所是只招收頂尖學生的特色高中或磁校，普通高中僅莫里斯郡的山湖高中入榜，且排名第22。

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