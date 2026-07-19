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10年最大漲幅 賓州高教明年學費增加4.3%

編譯周芳苑／綜合報導
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賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro，右)提議，州府撥款給PASSHE的金額...
賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro，右)提議，州府撥款給PASSHE的金額將維持不變。(PASSHE官方臉書)

賓州高等教育系統(Pennsylvania State System of Higher Education , PASSHE)理事會日前一致投票通過，決定一旦州府未加碼撥款補助，該系統將調漲學費4.3%，創十年最大漲幅。

PASSHE理事會表示，如賓州府補助款未能增加5%(約合3100萬元)，就要調漲學費；目前州府補助款為6.25億元。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)提議，州府撥款給PASSHE的金額將維持不變。預算談判仍在進行中。如果州府加碼撥款的希望落空，PASSHE學費將上漲至每年8338元，上漲344元。

PASSHE有10所大學，包括切尼大學(Cheyney)、西切斯特大學(West Chester)、聯邦大學(Commonwealth)、東斯特勞茲堡大學(East Stroudsburg)、印第安納大學(Indiana)、庫茲敦大學(Kutztown)、洛克黑文大學(Lock Haven)、米勒斯維爾大學(Millersville)、賓州西部大學(Penn West)、希彭斯堡大學(Shippensburg)，這些大學上一學年共招收8萬3005名學生，創15年來增長首例，約90%學生是賓州居民。

天普大學(Temple University)日前批准預算案，決定將下學年學費平均上調3.4%，隔天PASSHEA投票決定提高學費。

羅格斯大學(Rutgers University)9日也投票決定將本州和外州學生學費調高3%，是四年來漲幅最小的一次，本州的全日制文理科大學部學生學費平均每年調漲448元、調至1萬5381元，餐飲住宿費平均上調4%、漲至1萬5945元。

今年稍早，賓州大學(University of Pennsylvania)將2026-2027學年總費用提高3.8%。賓州州立大學(Pennsylvania State University)更提前一年批准學費上漲，最近又將2026-2027學年旗艦主校區「大學園」(University Park)的本州學生學費提高2%，賓州各地的其他校區(Commonwealth campuses)則維持不變。

精華 FAQ

  • PASSHE理事會表示，若賓州州府未把補助款增加5%、約3100萬元，系統就必須調漲學費4.3%以彌補財務缺口，這也是十年來最大漲幅。

  • 依目前方案，若預算談判未使州府提高撥款，PASSHE學費將上調344元，年學費變為8338元。州府目前補助款約為6.25億元。

  • PASSHE旗下10所大學上一學年共招收8萬3005名學生，創15年來首度成長；其中約90%是賓州居民，顯示系統仍以本州學生為主。

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