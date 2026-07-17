新州公務員健保費 州府增13% 地方飆22%

新澤西州 政府員工和退休人員的健保費 明年將平均上漲13.3%，地方政府員工保費更飆漲22%，原因是常用藥物價格昂貴、專科醫生和門診治療費上揚。總計約40萬名公部門員工明年1月起保費增加。

新州 保險精算公司怡安集團(Aon)日前在新州健康福利委員會 (State Health Benefits Commission)會議上解釋，保費漲幅將根據政府工作人員是否仍在職、提前退休或依賴聯邦醫療保險(Medicare)而不同。

怡安分析，針對州府員工，在職者保費將上漲15.1%、提前退休人員上漲17.6%、聯邦醫療保險受益人漲幅不到1%；針對地方政府員工，參加州府醫療保險計畫的地方和郡級員工保費將上漲17.3%、提前退休人員上漲36.5%、聯邦醫療保險受益人上漲19.3%。

委員會預訂27日投票表決。2022年以來，市政和郡級政府員工保費已飆升59%，州府員工保費也上漲40%。

新州前州長墨菲(Phil Murphy)和現任州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)都以要求提高自付額、減少保險計畫優惠以節省開支作出回應。納稅人承擔約97%保費，其餘由員工和退休人員承擔。

新州最大的州府員工工會「美國通信工人協會」(Communications Workers of America)發言人維斯基(Anna-Marta Visky)表示，這次公告是再次暗中通過漲價，州府從來沒有成本控制措施，呼籲州府和修正州醫療福利計畫(State Health Benefits Program)、降低醫療費、停止此次漲價。

怡安表示，保費上漲的另一原因是需要償還州府1.5億元貸款以維持現金儲備。

三個地方和郡級政府倡議團體發表聲明，懇請議員9月前迅速採取行動。否則情況將繼續惡化。