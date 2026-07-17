涉詐白卡、紅藍卡 新州6醫療人員被控罪

新州6名醫療專業及工作人員涉嫌開立不必要的處方而詐騙「紅藍卡」和「白卡」2000多萬元。(pexels)

新澤西州6名醫療專業及工作人員涉嫌開立不必要的處方而詐騙「紅藍卡 」聯邦醫療保險(Medicare)和「白卡 」醫療補助(Medicaid)，非法收取回扣超過2000多萬元，面臨聯邦指控。

美國檢察官弗雷澤(Robert Frazer)9日宣布對一名藥房老闆、一名醫生、多名護士和醫療辦公室工作人員指控；這6人涉嫌於2022年10月至2025年11月間參與詐騙，其中5人認罪，另一人拒絕認罪。

被告之一的45歲埃爾馬斯里(Sherif Elmasri)經營藥房，向醫療服務提供者支付非法回扣以換取高額報銷藥物的處方；他親自挑選藥物，從保險索賠中牟利。

第二名被告是48歲急診醫生韋斯曼(Boris Veysman)，2023年5月到2024年12月間從藥房老闆埃爾馬斯里那兒收取費用，為埃爾馬斯里推薦的紅藍卡受益人開具處方；韋斯曼有時候開處方前並未為患者檢查。

第三、四名被告是兩名曾為維斯曼醫師工作的執業護士，各是39歲的邁克斯納(Ashlee Maixner)和53歲的斯泰德爾 (Nikki Steidle)，同樣涉嫌從埃爾馬斯里處收取非法回扣、提供處方。第五名被告是維斯曼的工作人員45歲庫波(Stephanie Cupo)，她在預先授權申請中提供虛假訊息，藉此讓審批通過。

第六名被告是家住聯合市(Union City)的59歲塔德羅斯(Janet Tadros)，在一家神經科診所擔任辦公室經理，2023年12月到2025年11月間每周約收取3000元回扣，向未經評估、未獲醫生授權的患者開立不必要處方到埃爾馬斯里藥房。

聯邦白卡、紅藍卡計畫因此損失約2068萬4264元。

邁克斯納上月在紐瓦克地方法官埃斯皮諾薩(André M. Espinosa)面前出庭否認所有指控。其他5名被告已認罪。

共謀罪最高可判處五年徒刑。串謀實施醫療保健詐欺和違反反回扣法每項罪名最高可判10年監禁。