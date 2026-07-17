禪走入新州百姓生活照亮心靈

慧屏法師新州弘法《禪話．話禪》。

7月5日，新州佛光山舉辦「中美文化講壇──北美巡演系列」，禮請佛光山宗務委員、佛光山義工會會長慧屏法師蒞臨紐澤西主講《禪話．話禪》。吸引近百位佛光人及社區大眾前來聆聽，氣氛熱烈。

整場講座沒有艱深玄妙的理論，而是在一則則公案、一段段生活故事與一句句幽默的對話中，在笑聲連連掌聲不斷中，引導大家重新認識禪。

慧屏法師開示，禪沒有固定的定義。對修行人而言，禪是一種修行的方法；對一般人而言，禪是一種提得起、放得下的生命態度；更深一層來說，禪更是人人本具的生命本質。因此，每個人心中的「禪」，都會因自己的生命體驗而有不同的理解。

法師表示，禪無法完全以語言文字詮釋，因此藉由分享自己在生活中的體會，以及祖師大德的公案，希望將自己的一顆心供養大眾，讓每個人依自己的因緣，各自領悟、各自體會。

談到禪的精神，法師指出，世間的知識多半建立在分析、比較與分別之上；然而禪是一種超越分別的智慧，是從內心真正明白「緣起緣滅、緣聚緣散、緣起性空」，並以包容、接受的心面對一切境界。禪不是向外追求學問而得，而是在生命中親自實踐中悟入、契入,因此它無關「學歷」而是與「學力」有關 。

講演中引用星雲大師「禪是人間的一朵花，禪是人生的一道光」的開示，法師勉勵大眾，當人生陷入黑暗迷惘時，一顆禪心就如同點亮心燈，帶來智慧、幽默與光明。真正學禪的人，他不僅要聰明伶俐，更要具備高度的幽默感。

法師也以禪宗「不立文字、教外別傳、直指人心」為例說明，文字雖能表達道理，卻也容易形成框架，限制了對真理的理解。透過師徒間心心相印、以心印心的互動，才能真正契入佛法，因此修行最重要的是與佛陀接心、與善知識接心，讓自己的心與真理相應。

法師一句「禪不是追求到的，而是悟入的、契入的」，令人深受啟發。真正的禪，不是在文字中尋找答案，而是在生活中時時觀照自己的起心動念，學會提起，也學會放下；透徹明白「緣起性空」的道理，減少分別與執著，讓智慧自然流露，讓心靈愈加自在。

講座中，提及佛光山開山祖師星雲大師經常鼓勵大眾勇於承擔「我是佛」的信念。這並非自我標榜，而是提醒我們：人人本具清淨無染的佛性，只要願意發心，就能以佛心待人、以佛行處世。當我們秉持「做好事、說好話、存好心」的三好精神，以及「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」的四給理念，歡喜投入義工服務、廣結善緣，這一念無私奉獻、清淨專注的心，正是禪心最真實的展現 !

與會大眾紛紛表示至此才明白學佛是如此的輕鬆自在,束緮我們的不是外在條條框框的規矩戒律,而是我們的妄心雜念。禪不是盤腿打坐時才有的境界，而是在每一個起心動念中，都能保持清淨、慈悲與智慧；佛也不是遙不可及的聖者，而是當下願意發心行三好、實踐四給、利益眾生的自己。當願心升起，禪心現前，恍然明白：原來，學佛者都是人間富貴人。

(人間社記者:李安道/攝影:黃佳萱、陳思云)

慧屏法師新州弘法《禪話．話禪》。

新州佛光山監寺滿普法師、慧屏法師、紐澤西協會會長蘭瑞（左四）、芝加哥協會督導黃于文（左一）、北卡協會督導李蓓蓓（左二）及與會大眾眾合影。