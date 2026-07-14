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新州夫砍妻手腳後自盡 妻奇蹟重接漸康復

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州南河鎮(South River)46歲男子6月中旬砍斷妻子雙手和一隻腳後自殺身亡、棄她而去，當局正著手調查；35歲遇害妻子被砍斷的手腳已成功接上並恢復部分活動能力，但仍需要長期復健。

當局調查後初步認定兇嫌吉爾吉斯(Amgad Girgis)謀殺未遂後自殺。

米德爾塞克斯縣檢察官辦公室(Middlesex County Prosecutor's Office)指出，警方是在上月18日接獲報案後趕抵南河鎮卡姆大道(Kamm Avenue)一處住宅，發現遇害的妻子雙手和一隻腳被砍斷，她的丈夫吉爾吉斯身中多刀，當場死亡。

遇害女子隨即被送往坎登市(Camden)的庫柏大學醫院(Cooper University Hospital)，目前仍住院治療。

當局尚未公佈攻擊事件的起因，也未公布遇害妻子姓名。

南河鎮鎮長皮特金迪(Pete Guindi)表示，醫生已成功為遇害女子接上斷手和斷腳，康復之路很長，但目前情況非常好。

金迪說，醫生們非常出色，把遇害的這名妻子救回來；在歷經一切遭遇和來自丈夫的種種折磨後，她的求生意志令人驚嘆。

金迪表示，遇害女子日前首次與調查人員交談，提供完整證詞。所幸在襲擊發生時，這對夫婦生育的12歲男孩、7歲女孩正在學校。

目前位於東布倫瑞克(East Brunswick)的聖瑪麗科普特正教會(St. Mary Coptic Orthodox Church)的神父們已收留這兩個孩子；金迪表示，有了這樣的安排，孩子們不會被交給州府「兒童保護和永久安置部門」(Division of Child Protection and Permanency)安置。該教會屬於埃及科普特正教會(Egyptian Coptic Orthodox )教堂

金迪說，教會出面後，兩個孩子一直得到很好的照顧；他每天都與教會聯繫，確保孩子們安好。

精華 FAQ

  • 46歲男子吉爾吉斯先砍斷35歲妻子雙手和1隻腳，之後再以多刀自傷身亡；警方到場時，他已死亡，妻子則被緊急送醫搶救。

  • 她被砍斷的手腳已由醫師成功接回，並恢復部分活動能力，但仍住院治療，後續還需要長期復健，醫方認為她目前狀況相當不錯。

  • 12歲男孩和7歲女孩目前由東布倫瑞克的聖瑪麗科普特正教會神父收留照顧；因教會已接手安置，孩子們不必交由州府兒童保護部門處理。

新澤西州

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