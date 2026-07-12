新園區不到1年… 新州三星總部遷德州 帶走上千工作

全球科技巨頭三星 電子美國公司(Samsung Electronics America)日前宣布，將在2026年底前將其美國總部從新澤西州鷹木崖市(Englewood Cliffs)搬遷到德州 普萊諾市(Plano)，預料將因此帶走上千個工作，新州 總部員工被迫在隨公司遷移，或在辭職、失業間做出抉擇。

三星電子美國公司八個月前才剛剛在新州設新園區，卻在一年不到的時間過後決定將總部撤出新州。

新州地方媒體NJBIZ報導，三星電子美國不到一年前在位於伯根郡(Bergen County.)設立新的北美總部，舉行盛大開幕儀式，如今搬遷總部，格外引人注目。

這家韓國電子公司5月底通知員工有關搬遷總部的決定。

三星美國公司總部搬遷讓鷹木崖園區約1000名員工陷入兩難，必須決定跟隨總部遷往德州、或者離職失業後另謀高就。

三星電子美國公司在發給媒體的聲明中說， 該公司正在轉型，將美國總部由新州搬到德州既有的普萊諾園區是整個轉型準備工作的一部分，藉此鞏固在德州30年的發展基礎。

三星美國在聲明中表示，這一波轉型將於年底前完成，主要目的是加強各團隊和辦公室之間的協調，讓整個公司更專注於能夠為客戶、合作夥伴和業務帶來最大影響的領域。

聲明並且提到，在整個戰略下，三星美國將優化組織架構，確保所扮演的角色和職能與關鍵業務優先事項保持一致。