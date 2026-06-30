司法部告新州4庇護城 聯邦法官駁回

司法部 一年多前起訴新州 紐瓦克(Newark)等四座庇護城市，前總統拜登(Joe Biden)任命的聯邦法官帕丁(Evelyn Padin)日前裁定，司法部無權挑戰新州這四座城市庇護移民 的政策，此裁決使川普政府遭重大挫敗。

司法部去年5月起訴紐瓦克、澤西市(Jersey City)、帕特森(Paterson)和霍博肯(Hoboken)，指控這些城市限制地方政府與聯邦移民當局合作的政策違憲，正面挑戰聯邦移民法及其執行機構。

然而帕丁法官裁定，川普政府根本沒有理由起訴這四座城市，因為市府政策幾乎完全符合新州的「移民信任指令」(Immigrant Trust Directive)。

「移民信任指令」2018年在前州長墨菲(Phil Murphy)執政期間內制定，今年稍早由新任州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)編入州法，嚴格限制州和地方執法部門何時可與聯邦移民執法人員合作執行民事移民法。

新州兩個由共和黨領導的郡府2019年提起訴訟，試圖推翻「移民信任指令」，都被地方法院和第三巡迴上訴法院駁回。

帕丁稱，聯邦政府將受質疑的政策視為孤立存在，事實並非如此。新州「移民信任指令」是全州指令，對於與聯邦民事移民執法部門的自願合作設限，與受質疑的政策一致。

司法部辯稱，紐瓦克、澤西市和霍博肯市所頒布的部分政策超出「移民信任指令」，因此仍可基於其他理由加以質疑；帕丁法官裁定，這些差異太過細微、出於假設，不足以構成繼續訴訟的理由。

帕丁最新裁決讓川普政府近期的庇護城市訴訟第二度遭法律挫敗。先前，司法部曾試圖推翻洛杉磯市禁止市府資源協助聯邦移民當局的法令，聯邦法官本週稍早予以駁回。