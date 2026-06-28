改節能電費更高？賓州婦竟是幫鄰居繳7年電費

電表為電力公司計算用戶每月電費的主要依據。(pexels)

76歲前會計師佩吉(Peggy Roos)花了超過1萬元換了熱泵(heat bump)、熱水器(water heater)定時器、節能露台門並做了隔熱處理，把克萊鎮(Clay Township)的房子變得更節能，每月電費 卻自2020年起一直在增加，即使出門旅行幾周，電費竟比前一個月還高。

「愛國者新聞報」(The Patrot-News)報導，為了查明原因，佩吉去年10月聯繫PPL電力公司。她與丈夫保羅(Paul Roos)花了35元申請檢查電表(meter)，但PPL卻拖了2個月才派來技術人員，結果發現因分包商在2018年誤裝智慧電表，導致居住在雙拼(semi-detached)住宅的魯斯，自2019年搬入後便一直在幫鄰居繳電費，長達7年。

佩吉22日向「消費者監護人」(Consumer Watchdog)組織表示，「我快崩潰了，每次打電話都很有禮貌，但問題仍沒有解決。我覺得自己完全受制於他們。」

PPL表示，將修正過去4年的計費紀錄(規定的法定退還上限)，並退還多付的電費外加6%的利息，報銷電表檢測費與能源審計費。

由於帳戶已被暫停，這對夫婦無法監控用電量，PPL說問題解決前，電費將用退款支付。但6個月過了，他們仍不知道退款金額，保羅說，PPL拖得越久，需要退的錢就越少。

PPL曾表示，由於佩吉使用替代能源供應商Energy Harbor，因此過去4年的帳單須逐月手動計算，退款可能拖到明年年初。佩吉覺得很沮喪，且從鄰居那得知，鄰居並不會被追繳電費差額。

由於退款延誤且缺乏透明度，佩吉已向賓州 公共事業委員會(Pennsylvania Public Utility Commission)及州眾議員費伊(Mindy Fee)的辦公室申訴，並寫信給PPL集團總裁兼執行長索爾吉(Vincent Sorgi)。目前公共事業委員會已對此展開調查。

魯斯夫婦表示不願再負擔律師費打官司，只希望藉此經歷提醒大眾，這種電表錯誤極易被忽視，大家務必提高警覺。