新冠疫情期間少付薪水 亞馬遜與賓州員工300萬元和解

零售巨頭亞馬遜 (Amazon)針對涉及員工聲稱在新冠肺炎疫情 期間應得工資的集體訴訟，與賓州 員工達成300萬元的和解協議。

根據法庭文件，亞馬遜賓州員工表示，他們在上班前額外花了工作以外的時間來進行新冠肺炎(COVID-19)病毒篩檢，但並未依照州法律規定獲得這部分時間的薪水。

亞馬遜的法律團隊表示，「所耗之非工作時間幾乎微乎其微」，尤其是在公司各辦公地點，採用紅外線熱像儀(Thermal cameras)進行體溫篩檢之後。

這起集體訴訟由亞馬遜伊斯頓(Easton)物流中心員工巴比．穆尼茲(Bobby Muniz)於2023年在美國賓州東區地方法院(U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania)提起；穆尼茲稱，每次上班前，包括排隊等候在內，都須要花上10分鐘到15分鐘進行健康篩檢通。

根據最近的一份法庭文件，「雙方對員工新冠肺炎篩檢而耽誤的工作時間長短，存有激烈爭議」。

該案於10月進入調解程序，法院在7月初步批准了一項和解方案。最終批准聽證會定於11月舉行。

所有在2023年7月19日之前，於賓州為亞馬遜工作並接受過新冠肺炎病毒檢測的員工，都有資格參與此次集體訴訟和解；符合資格的員工無需採取任何進一步措施，但希望退出和解的員工則必須在10月15日前做出選擇。