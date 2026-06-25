紐約、新州300多人齊聚 歡慶黃埔建校102年
為紀念黃埔軍校建校102周年，並慶祝紐約大陳同鄉會成立9周年，紐約黃埔陸軍軍官學校校友會日前在紐約法拉盛禦庭酒樓舉行慶祝餐會。來自紐約、新澤西及周邊地區的黃埔校友、黃埔後裔、大陳鄉親及僑界人士共300多人歡聚一堂，共同追憶黃埔精神與大陳義胞奮鬥歷史。
駐紐約台北經濟文化辦事處移民組林俊清、法務秘書賴奕辰，還有紐約華僑文紐約華僑文教服務中心主任王怡如、中華航空紐約分公司經理Richard梅等人均出席了盛會。主辦方表示，黃埔軍校自1924年6月16日創校至今102年，在中國近代軍事教育發展史上具有重要地位，其精神歷經百年傳承，至今仍激勵海內外校友與後代薪火相傳。
餐會開始後，全體來賓齊唱國歌與軍歌，並向先賢致敬。紐約黃埔軍校校友會會長林海華表示，黃埔精神不僅代表忠誠、團結與擔當，更象徵著中華民族自強不息的奮鬥精神。校友會長期致力於聯絡旅美校友、促進交流聯誼，並通過舉辦校慶活動，讓年輕一代瞭解黃埔歷史與文化傳承的重要意義。
活動同時紀念大陳島撤退71周年。1955年2月，在美軍第七艦隊協助下，大陳島2萬8000餘名軍民撤離至台灣，許多旅居美國的大陳鄉親及其後代，始終秉持堅毅奮鬥、互助團結的傳統。
林俊清肯定黃埔校友與大陳鄉親長期以來對僑社事務的支持與參與，並表示黃埔精神與大陳精神都是中華文化的重要組成部分，希望透過紀念活動，讓更多年輕世代瞭解這段歷史，珍惜自由民主與和平發展的成果。王怡如也中讚揚黃埔軍校精神是國家的頂樑柱。
當天還安排豐富節目，包括愛國歌曲及民歌演唱等。黃妤、劉斐等人員陸續獻唱，均獲熱烈掌聲。主辦方還舉行抽獎活動，獎品包括紐約至臺北往返機票、現金等大禮，將現場氣氛推向高潮。
餐會主要紀念黃埔軍校建校102周年，同時慶祝紐約大陳同鄉會成立9周年，並一併追憶大陳島撤退71周年，具有歷史與僑社雙重意義。 來自紐約、新澤西及周邊地區的黃埔校友、後裔、大陳鄉親與僑界人士共300多人參加，另有駐紐約台北經文處及華僑文教服務中心等代表出席。 主辦方希望藉由紀念活動讓年輕世代了解黃埔與大陳歷史，珍惜自由民主與和平發展成果，並延續忠誠、團結、互助與自強不息的精神。
精華 FAQ
餐會主要紀念黃埔軍校建校102周年，同時慶祝紐約大陳同鄉會成立9周年，並一併追憶大陳島撤退71周年，具有歷史與僑社雙重意義。
來自紐約、新澤西及周邊地區的黃埔校友、後裔、大陳鄉親與僑界人士共300多人參加，另有駐紐約台北經文處及華僑文教服務中心等代表出席。
主辦方希望藉由紀念活動讓年輕世代了解黃埔與大陳歷史，珍惜自由民主與和平發展成果，並延續忠誠、團結、互助與自強不息的精神。
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