紐約、新州300多人齊聚 歡慶黃埔建校102年

紐約黃埔校友會會長林海華(右三)感謝到會的部分嘉賓。（記者劉偉/攝影）

為紀念黃埔軍校建校102周年，並慶祝紐約大陳同鄉會成立9周年，紐約黃埔陸軍軍官學校校友會日前在紐約法拉盛 禦庭酒樓舉行慶祝餐會。來自紐約、新澤西 及周邊地區的黃埔校友、黃埔後裔、大陳鄉親及僑界人士共300多人歡聚一堂，共同追憶黃埔精神與大陳義胞奮鬥歷史。

駐紐約台北經濟文化辦事處移民組林俊清、法務秘書賴奕辰，還有紐約華僑文紐約華僑文教服務中心主任王怡如、中華航空紐約分公司經理Richard梅等人均出席了盛會。主辦方表示，黃埔軍校自1924年6月16日創校至今102年，在中國近代軍事教育發展史上具有重要地位，其精神歷經百年傳承，至今仍激勵海內外校友與後代薪火相傳。

餐會開始後，全體來賓齊唱國歌與軍歌，並向先賢致敬。紐約黃埔軍校校友會會長林海華表示，黃埔精神不僅代表忠誠、團結與擔當，更象徵著中華民族自強不息的奮鬥精神。校友會長期致力於聯絡旅美校友、促進交流聯誼，並通過舉辦校慶活動，讓年輕一代瞭解黃埔歷史與文化傳承的重要意義。

活動同時紀念大陳島撤退71周年。1955年2月，在美軍第七艦隊協助下，大陳島2萬8000餘名軍民撤離至台灣，許多旅居美國的大陳鄉親及其後代，始終秉持堅毅奮鬥、互助團結的傳統。

林俊清肯定黃埔校友與大陳鄉親長期以來對僑社事務的支持與參與，並表示黃埔精神與大陳精神都是中華文化的重要組成部分，希望透過紀念活動，讓更多年輕世代瞭解這段歷史，珍惜自由民主與和平發展的成果。王怡如也中讚揚黃埔軍校精神是國家的頂樑柱。

當天還安排豐富節目，包括愛國歌曲及民歌演唱等。黃妤、劉斐等人員陸續獻唱，均獲熱烈掌聲。主辦方還舉行抽獎活動，獎品包括紐約至臺北往返機票、現金等大禮，將現場氣氛推向高潮。

來自新澤西的舞蹈演出，前為知名舞蹈教師楊尤貲。（記者劉偉/攝影）

慶祝活動中的進旗儀式。舞台上為黃埔軍校校友、家屬及後裔。（記者劉偉/攝影）

部分美國華裔退役老兵也來到現場。（記者劉偉/攝影）