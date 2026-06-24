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撞ICE探員後逃逸 新州男遭開槍並被控罪

編譯彭馨儀／綜合報導
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聯邦檢察官起訴涉嫌在新州逃避移民暨海關執法局(ICE)攔檢，而駕車撞傷移民官的一名男子。

「費城詢問報」(The Inquirer)報導，根據聯邦地區法院(District Court)16日提交的刑事訴狀，嫌犯加西亞(Eduardo Cruz Garcia)15日早上遭ICE探員攔查拒絕搖下車窗後駕車逃逸，撞倒站在車旁的探員，該員一度被卡在兩車之間，造成小腿擦傷與大腿瘀青。

國土安全部(DHS)表示，探員當時開了三槍，也證實加西亞來自墨西哥，非法滯留美國。他的律師韋斯特(Benjamin West)透露，39歲的加西亞右臂後側中彈，16日被捕，並被控襲擊與傷害聯邦官員。新州聯邦檢察官弗雷澤(Robert Frazer)已發聲明譴責加西亞將車輛武器化攻擊聯邦官員。

加西亞在逃期間，國安部曾發聲明指出，執法人員當時是進行針對性攔檢，目的是逮捕另一名秘魯移民奧梅紐(Friedrich Castillo Ormeño)。

但30歲的奧梅紐於3月就與女友帶1歲女兒自行返回秘魯，「我的名字因為新州謀殺未遂案上了新聞，我當時就問在美國的姑姑，怎麼會這樣？我才來這裡3個月而已，」奧梅紐透露，他們在返回秘魯約1個月後，還收到國安部發放的5200元自願離境獎勵金。奧梅紐補充，他認識加西亞，對方是他過去在新州室友的表親。

國安部解釋，探員是看到身形相似者上車才攔截。訴狀稱車輛擦撞探員迫探員開槍。聯邦執法訓練中心(FLETC)前教官布朗(Marc E. Brown)質疑開槍擊斃司機可能會讓2000磅重的車輛失控。儘管國安部禁止僅因阻止逃逸而開槍，但今年在明尼阿波利斯(Minneapolis)發生古德(Renee Nicole Good)遭探員擊斃案後，其用槍時機已面臨檢視。

精華 FAQ

  • 他被指在新州遭ICE攔查時拒絕搖下車窗，隨後駕車逃逸，並撞倒站在車旁的探員。聯邦檢方因此以襲擊與傷害聯邦官員等罪名起訴他。

  • 根據訴狀，探員一度被卡在兩車之間，造成小腿擦傷與大腿瘀青；加西亞則在逃逸過程中被探員開槍擊中右臂後側，之後遭到逮捕。

  • 國安部稱這次行動原本是要逮捕另一名秘魯移民奧梅紐，因探員認出身形相似者上車才攔截。部分前教官則質疑在車輛逃逸時開槍的安全性。

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