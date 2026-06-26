亞裔女性肺癌風險高於平均水平2倍！ RWJBH低劑量電腦斷層掃描助力及早篩檢治療

“只知道吸二手烟肺癌風險高，原來不吸煙也一樣會得肺癌！”

“模模糊糊知道亞裔女性肺癌高發，今天終於知道了是什麽原因！”

“華人女性大多是家中做飯的主力，高溫烹調竟然是她們肺癌高風險的一個原因。”

“才知道在PM2.5的污染環境生活過，誘發肺癌的可能會高于沒有空氣污染的人群。”

6月10日RWJBH華人醫療服務團隊為社區舉辦的肺癌專科網絡講座，具體而實際地解讀了爲什麽亞裔女性不吸煙，但肺癌變異的風險卻高出平均值近兩倍的原因和應對辦法，引起了極大的關注和討論。華人醫療服務也非常欣慰能把亞裔尤其是華裔女性肺癌變異高發的情況介紹給大家，同時經過半年的籌備和協調，在RWJBarnabas Health 醫療系統的支持下在三個有華人醫療服務的醫院開始為華裔女性提供低劑量電腦斷層掃描，從而幫助大家有機會及早發現並提早治療肺癌。

主講人之一羅伯森醫療系統南區肺科醫學主任，美門醫院美門南部分院肺科醫生Dr. Neil A. Ninan，同時也是肺科介入治療醫生。他在開篇即提到過去15年來，他的演講中不得不提到肺癌死亡率是全球癌症致死率的首要原因，雖然新增總數不是癌症中最高的，但肺癌死亡率卻非常高，超過腸癌，乳癌以及前列腺癌死亡率的總和。希望近年來肺癌篩檢標準在不斷更新的過程中，能包括更多有需要的人群從而提早發現和治療，只有這樣才能改變肺癌一旦發現就已經是晚期的情況，讓病人在早期得到妥善治療從而降低死亡率。

Dr. Neil講解了從1960年代開始的研究到2021年的研究成果，肺癌篩檢的歷史發展，以及根據這些調查解釋了低劑量電腦斷層掃描可以發現早期肺癌，所以肺癌篩檢指南才得以更新。華人醫療服務部主任鄒興睿（Stephanie Zou）並加上了2023年CDC對以往吸煙者肺癌篩查的新政策。同時Dr. Ninan也強調了戒煙的重要性，戒煙7年以上可以降低20%，而長期戒煙加篩檢可以降低38%的肺癌死亡率。他還介紹了機器人支氣管鏡技術，相比傳統方法減少了並發症並縮短了近一半的時間。

羅格斯大學醫學院臨床助理教授，羅伯屋强生大學醫院肺科醫生孟遠江醫生（Dr. William Meng），他也是肺科介入治療醫生，並擔任肺科重症監護醫生。孟遠江醫生專注於亞裔女性非吸煙者群體的肺癌風險，他介紹了華裔女性從不吸烟卻肺癌高發的矛盾現象，指出非吸煙亞洲女性面臨不成比例的肺癌風險。並討論了環境因素、基因因素和職業因素對肺癌風險的影響。分析了如二手煙、女性高溫烹調油煙吸入更多致癌物，空氣污染PM2.5、以及家族遺傳和職業風險等因素對造成肺癌的影響。孟醫生強調這些風險因素是可以識別和改善的，特別提到了在中國社區中突出的上訴因素，希望大家引起注意並避免從而減少肺癌的觸發。

孟醫生介紹了三項關鍵研究，包括NYU和加州大學舊金山分校，以及台灣的研究，顯示非吸煙亞洲女性群體的篩檢效果。詳細解釋了肺癌篩查的原理、診斷和分期方法，指出早期發現肺癌最行之有效的方法目前經證實就是做低劑量電腦斷層掃描LDCT，從而可以早期治療避免晚期肺癌無法妥善治療的情況發生。他還和為整場講座提供即時翻譯的林偉如醫生（Dr. Karen Lin）一同為參會者回答了關於改善廚房環境、口罩使用，改用高燃點，低不飽和脂肪酸的油，及要檢測地下室氡氣污染等問題提供了專業的解答。

華人醫療服務部主任鄒興睿最後指出目前該低劑量電腦斷層掃描LDCT仍不在大多數保險公司承保範圍，現在通過華人醫療服務在RWJBH醫院申請到的特殊項目計劃僅$56即可做該項檢查。需符合的條件包括：年齡在45到75嵗之間，從未吸烟或纍計吸烟量少於10包年，且已戒烟超過15年，並有肺癌家族史（至三等親）的條件，就可以聯係華人醫療服務在美門醫院，羅伯屋强生大學醫院和庫珀曼巴拿巴斯三個醫院，通過該綠色通道服務允許符合條件的人直接獲得檢查處方，而不需要先見醫生即可來做該肺癌篩檢。

希望大家把這個好消息分享給更多您身邊有需要的亞裔女性，讓她們有機會提早篩檢並提早治療。也希望藉由這樣的篩檢帶來的數據可以在今後更進一步改善當前的篩檢指南，挽救更多肺癌患者的生命。

詳情請聯係華人醫療服務美門醫院：732－923－5057；羅伯屋强生大學醫院：732－372－8550；庫珀曼巴拿巴斯三個醫院：862－240－3589

觀看該講座瞭解更多相關細節可以上網，視頻鏈接：rwjbh.org/rwjuhcommunityoutreach