新澤西州中文學校協會校長會議 分享辦學經驗

校長們(後排)獲頒精美感謝獎盃。（記者孫影真／攝影）

新澤西中文學校協會日前在愛迪生市召開校長會議，來自聯合、梅山、博根、北新、維德孟華、瑞谷、李文斯頓、北部慈濟 及中部慈濟人文學校等20多位校長與代表齊聚，分享辦學經驗並探討招生、師資培育與教學創新等核心議題。紐約華僑文教服務中心主任王怡如、副主任王鈺淇亦出席交流。

王怡如肯定海外中文學校肩負文化傳承的使命，並對第一線教育工作者的無私奉獻深表敬佩。她強調，為提升資源整合效益，僑委會呼籲各校協助更新教師聯絡資料，以利未來精準傳遞僑教資源與活動資訊。

會議由新澤西中文學校協會會長戴松昌主持，他期盼藉由交流提升整體辦學品質，並感謝文教中心長期關心華教發展。美東中文學校協會會長林美華也對各校一年來在推動華語教育上的豐碩成果表示感謝。

會中，各校針對辦學現況展開熱烈分享，其中李文斯頓中文學校校長吳天麗分享，去年接手面臨經營困難的學校後，在團隊努力下，一年內成功重建組織運作並找回家長信心。聯合中文學校校長孫靄如指出，學校全面採用雙語教學(CSL)模式，學生人數穩定成長且口語能力顯著提升。

愛迪生中文學校校長林郁翠提到，面對師資短缺，學校邀請青年返校擔任助教或教師，開設華語與民俗特色課程，並透過資深教師輔導機制，建立人才傳承循環。北部慈濟人文學校校長趙慈悉介紹了運用數位行銷推動招生的成功經驗，透過社群與搜尋引擎廣告提高曝光，並導入線上預約系統提升行政效率。

中美文化協會會長李僑韋表示，旗下五所中文學校雖同樣面臨挑戰，但在良性競爭與合作下，各校能共享資源，為家長創造多元的教育選擇。此次會議圓滿落幕，不僅加深了校際情誼，也為新澤西地區的海外華語教育注入永續發展的新動能。

校長會議分享辦學經驗，紐約華僑文教服務中心主任王怡如(左五)、副主任王鈺淇(左四)出席，共商華教永續發展。（記者孫影真／攝影）