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新州7校入榜全球最佳大學 普林斯頓居首

編譯周芳苑／綜合報導
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「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)16日發布最新的全球大學排行榜，新澤西州七所大學上榜，普林斯頓大學(Princeton University)是新州榜首，在全球排名16，向前進步2名。

美新世界報導2026-2027年度針對全球100多個國家的2250多所大學進行評估，側重於學術研究和聲譽。

前三名全部是美國大學，哈佛大學(Harvard University)再度名列全球第一，與去年相同，其次是第二名麻省理工學院(MIT)、第三名史丹佛大學(Stanford University)。英國牛津大學(University of Oxford)、劍橋大學(University of Cambridge)排名第四、五。

新州普林斯頓大學之外的另外六所上榜大學，分別是新布倫瑞克羅格斯大學(Rutgers University–New Brunswick)排名155、紐瓦克羅格斯大學(Rutgers University–Newark)688名、新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)1070名、史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)1158名、蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)1607名、羅文大學(Rowan University)1734名。

新州多數院校排名較去年退步，但羅格斯大學新布倫瑞克分校較去年前進一位，羅文大學一年內排名更躍升近150位、達1734名。

儘管政府限制外國學生簽證，新州多數大學國際學生入學率仍相對高。國際教育協會(Institute of International Education)資料庫Open Doors數據顯示，2024-2025學年新州共有2萬6738名國際學生，較前一年增加15.1%或3500多名學生。

精華 FAQ

  • 普林斯頓大學是新州排名最高的學校，全球位列第16名，且較去年進步2名。這顯示其學術研究與國際聲譽仍具領先優勢。

  • 美國新聞與世界報導此次評估全球2250多所大學，涵蓋100多個國家，重點放在學術研究與聲譽，並據此排出各校全球名次。

  • 即使面臨政府限制外國學生簽證，新州大學的國際生仍維持高吸引力。2024至2025學年共有2萬6738名國際學生，比前一年增加15.1%。

新澤西州 哈佛大學 新州

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