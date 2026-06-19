新州7校入榜全球最佳大學 普林斯頓居首

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)16日發布最新的全球大學排行榜，新澤西州 七所大學上榜，普林斯頓大學(Princeton University)是新州 榜首，在全球排名16，向前進步2名。

美新世界報導2026-2027年度針對全球100多個國家的2250多所大學進行評估，側重於學術研究和聲譽。

前三名全部是美國大學，哈佛大學 (Harvard University)再度名列全球第一，與去年相同，其次是第二名麻省理工學院(MIT)、第三名史丹佛大學(Stanford University)。英國牛津大學(University of Oxford)、劍橋大學(University of Cambridge)排名第四、五。

新州普林斯頓大學之外的另外六所上榜大學，分別是新布倫瑞克羅格斯大學(Rutgers University–New Brunswick)排名155、紐瓦克羅格斯大學(Rutgers University–Newark)688名、新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)1070名、史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)1158名、蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)1607名、羅文大學(Rowan University)1734名。

新州多數院校排名較去年退步，但羅格斯大學新布倫瑞克分校較去年前進一位，羅文大學一年內排名更躍升近150位、達1734名。

儘管政府限制外國學生簽證，新州多數大學國際學生入學率仍相對高。國際教育協會(Institute of International Education)資料庫Open Doors數據顯示，2024-2025學年新州共有2萬6738名國際學生，較前一年增加15.1%或3500多名學生。