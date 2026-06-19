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于兆漪師生畫展 新州Chatham圖書館展至月底

記者孫影真／新州報導
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于兆漪老師(左三)在茶會上向出席人士致謝。（主辦方提供）
于兆漪老師(左三)在茶會上向出席人士致謝。（主辦方提供）

美東中華藝術協會與新蕊畫會日前新澤西州Chatham圖書館(214 Main Street, Chatham, NJ)舉辦「2026丙五年聯合畫展」與畫家見面茶會，共展出60多幅風格多元的藝術珍品，涵蓋傳統工筆與寫意山水、花鳥、人物水墨畫，以及油畫，其中包括高齡91歲的知名畫家于兆漪最新畫作「母愛圖」，吸引許多來賓駐足欣賞。

于兆漪表示，今年展出作品深受圖書館展地負責人的讚賞。館方更當場發出誠摯邀請，期盼畫會明年能在原地再度辦展。

于兆漪的「母愛圖」，教導弟子們大膽嘗試特殊的畫材與技法，以壓克力顏料為主調，並將金屬箔黏貼於畫面，營造出華麗而典雅的東方色感，同時以線條刻畫在堆厚的底層並印壓出獨特花紋，大幅增強了畫面質感。圖中母親面容流露出溫馨關愛，孩子依偎在母親臂彎中享受著被愛護的滿足，白鳥銜來紅花與萱草，十分溫馨。

本次參展的11位新蕊畫會會員，包括陳汝錦、梁黛妮、黃月娥、傅家瓊、黃春美、劉蘭茜、王葆苓、劉榕、羅瑞丹、陶立筠與楊琳琳。 楊琳琳表示，新蕊畫社學員資歷從跟隨于兆漪習畫多年，每隔一周齊聚于家研習。她跟老師習畫四年，從書法、工筆畫練起，到今天畫出牡丹寫意、山水與花鳥，都歸功於于兆漪指導打下基礎。

新蕊畫會以加強畫家間的聯繫、交流技藝、促進中西文化交流並宣揚中華傳統藝術為宗旨。多年來，畫會每年固定舉辦聯展。本次畫展將展出至6月30日。聯絡電話(973)635-0603；官網： chathamlibrary.org。

陶立筠展出未公開的作品，感謝于老師培養大家的寫生能力與基本功訓練。（記者孫影真／...
陶立筠展出未公開的作品，感謝于老師培養大家的寫生能力與基本功訓練。（記者孫影真／攝影）

王葆苓(左)向來賓介紹她的作品。（記者孫影真／攝影）
王葆苓(左)向來賓介紹她的作品。（記者孫影真／攝影）

劉蘭茜的花鳥圖，來賓讚美有加。（記者孫影真／攝影）
劉蘭茜的花鳥圖，來賓讚美有加。（記者孫影真／攝影）

新蕊畫會畫展，在Chatham圖書館展出至6月30日，歡迎各界把握展期前往觀賞。...
新蕊畫會畫展，在Chatham圖書館展出至6月30日，歡迎各界把握展期前往觀賞。（記者孫影真／攝影）

高齡91歲的畫家于兆漪特別介紹他今年完成的母愛圖。（記者孫影真／攝影）
高齡91歲的畫家于兆漪特別介紹他今年完成的母愛圖。（記者孫影真／攝影）

精華 FAQ

  • 本次畫展由美東中華藝術協會與新蕊畫會合辦，地點在新澤西州Chatham圖書館，地址為214 Main Street, Chatham, NJ，並同步舉辦畫家見面茶會。

  • 展覽共展出60多幅作品，包含傳統工筆、寫意山水、花鳥、人物水墨與油畫等多元類型，其中最受關注的是高齡91歲于兆漪的新作《母愛圖》。

  • 新蕊畫會以聯繫畫家、交流技藝、促進中西文化交流及宣揚中華傳統藝術為宗旨，畫展將展至6月30日，民眾可撥打(973)635-0603或上官網查詢。

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