賓州最高院：線上撲克等技能遊戲 須遵守州賭博法令

賓州 最高法院(Supreme Court)15日裁定，包括線上撲克、西洋棋、或者是特定手機益智遊戲等的技能遊戲(Skill games)屬於吃角子老虎(slot machines)，須遵守州賭博法令。

美聯社報導，裁決規定執法部門120天內不得採取行動，這給了立法機關四個月的時間來決定是否監管這些已在酒吧、加油站及便利商店激增的7萬台機器。

獨立會計處(Independent Fiscal Office)指出，將技能遊戲納入監管課稅，每年可帶來超過10億元收入，若立法機關未行動，設備將被沒收。

最高法院裁定啟動立法程序，使這些設備合法化、監管並課稅，否則將面臨大量取締，但多年來州議員最大障礙就是無法針對總收入的適當稅率達成共識。賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)提議將稅率定為52%，以接近現行對電子遊戲與賭場老虎機課徵的55%稅率。

州參議會共和黨領袖重申支持先前曾提出的35%稅率方案；其他共和黨人則認為稅率過高，提議課徵16%的稅。然而賭場支持高稅率，產業卻主張這樣的稅率會讓他們破產，並損害依賴這些資金的小企業及退伍軍人組織的利益。

原告技能遊戲開發商Pace-O-Matic聲明，對判決結果感到失望，強烈認為裁決未能準確反映事實。聲明指出，營運技能遊戲的小企業與兄弟會(fraternal clubs)現在面臨兩難：要麼停止營運並失去重要收入，要麼忍受可能帶來過度監管與沉重稅收的立法方案。

一些立法者也警告同僚，不要為了追求快速增加收入而匆忙立法。民主黨籍州眾議員瓦克斯曼(Ben Waxman)表示，「 我們現在討論的是賓州自賭場成立以來，史上可能出現最大規模的賭博擴張。我們不能做出只顧眼前利益，卻造成長期後果的決定。」