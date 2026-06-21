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賓州最高院：線上撲克等技能遊戲 須遵守州賭博法令

編譯彭馨儀／綜合報導
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賓州最高法院(Supreme Court)15日裁定，包括線上撲克、西洋棋、或者是特定手機益智遊戲等的技能遊戲(Skill games)屬於吃角子老虎(slot machines)，須遵守州賭博法令。

美聯社報導，裁決規定執法部門120天內不得採取行動，這給了立法機關四個月的時間來決定是否監管這些已在酒吧、加油站及便利商店激增的7萬台機器。

獨立會計處(Independent Fiscal Office)指出，將技能遊戲納入監管課稅，每年可帶來超過10億元收入，若立法機關未行動，設備將被沒收。

最高法院裁定啟動立法程序，使這些設備合法化、監管並課稅，否則將面臨大量取締，但多年來州議員最大障礙就是無法針對總收入的適當稅率達成共識。賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)提議將稅率定為52%，以接近現行對電子遊戲與賭場老虎機課徵的55%稅率。

州參議會共和黨領袖重申支持先前曾提出的35%稅率方案；其他共和黨人則認為稅率過高，提議課徵16%的稅。然而賭場支持高稅率，產業卻主張這樣的稅率會讓他們破產，並損害依賴這些資金的小企業及退伍軍人組織的利益。

原告技能遊戲開發商Pace-O-Matic聲明，對判決結果感到失望，強烈認為裁決未能準確反映事實。聲明指出，營運技能遊戲的小企業與兄弟會(fraternal clubs)現在面臨兩難：要麼停止營運並失去重要收入，要麼忍受可能帶來過度監管與沉重稅收的立法方案。

一些立法者也警告同僚，不要為了追求快速增加收入而匆忙立法。民主黨籍州眾議員瓦克斯曼(Ben Waxman)表示，「 我們現在討論的是賓州自賭場成立以來，史上可能出現最大規模的賭博擴張。我們不能做出只顧眼前利益，卻造成長期後果的決定。」

精華 FAQ

  • 法院認定線上撲克、西洋棋，以及部分手機益智遊戲等技能遊戲，法律上應視同吃角子老虎機，因此必須遵守州賭博法令，並可能被納入後續監管與課稅範圍。

  • 法院暫時禁止執法部門採取行動，讓州議會有四個月時間決定是否制定監管與課稅制度，避免數以萬計的機器立即遭取締或沒收，也給各方協商空間。

  • 州長夏皮羅主張52%稅率，參議院共和黨領袖支持35%，另有共和黨人提16%；賭場支持高稅率，業者則擔心稅太重會讓小商家與退伍軍人組織受損。

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