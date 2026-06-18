賓州開車禁持手機新規 3天開出700張罰單

賓州開始對開車手持手機駕駛開出罰單。(pexels)

歷經一年警告期後，賓州 最近開始對開車手持手機駕駛開出罰單，賓州州警廳(Pennsylvania State Police)短短三天內約開出將近700數張罰單、300多份警告。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)2024年6月簽署這項新法，賓州成為全美最後實施這一類禁令的州之一，直到2025年6月才正式實施，並且有一年警告期。換句話說，警方一周前才開始針對違法駕駛開罰單。

賓州州警15日至17日展開「放開雙手」(Operation Hands Off)執法行動，嚴查違規行為，違者將罰款50元。警方說，共依新規開出694張交通罰單、308份警告，同期間內，另外開出6013張其他交通罰單和4090份警告，並且逮捕98名酒駕/藥駕(DUI)駕駛。

2025年6月5日至2026年6月5日為期一年的新法規警告期內，賓州警方共發出1616份警告。

賓州這項法規稱為「保羅·米勒法案」(Paul Miller’s Law)，旨在紀念2010年遭一拖掛式卡車司機撞擊身亡的保羅·米勒二世(Paul Miller Jr.)。

米勒的母親4月份透過聲明說，近15年前，兩名州警敲響她的家門，告知兒子身故噩耗，她兒子因為他人駕駛時有不安全行為而喪命；新法規是為賓州每一個家庭而設立。

賓州先前已禁止駕駛時傳送簡訊，新法規則涵蓋更多手機使用行為，例如拍照、玩遊戲、發送電郵、瀏覽社群媒體或手持手機通話。

最新法規禁止手持手機，並禁止按壓多個按鍵來撥打或接聽電話。駕駛仍可使用免持話機進行通話、導航及播放音樂等。即便在塞車或等紅燈期間也不允許用手機，緊急情況下為了聯繫執法部門則屬例外。

夏皮羅政府建議，若遇緊急情況非用手機不可，駕駛員應將車輛停靠在安全地點、或請乘客代為傳送訊息，也可開啟「勿擾模式」、或將手機放在無法觸及的地方。