我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

iPhone 18 Pro可能漲到1399美元 成本暴增25%是關鍵

賓州開車禁持手機新規 3天開出700張罰單

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賓州開始對開車手持手機駕駛開出罰單。(pexels)
賓州開始對開車手持手機駕駛開出罰單。(pexels)

歷經一年警告期後，賓州最近開始對開車手持手機駕駛開出罰單，賓州州警廳(Pennsylvania State Police)短短三天內約開出將近700數張罰單、300多份警告。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)2024年6月簽署這項新法，賓州成為全美最後實施這一類禁令的州之一，直到2025年6月才正式實施，並且有一年警告期。換句話說，警方一周前才開始針對違法駕駛開罰單。

賓州州警15日至17日展開「放開雙手」(Operation Hands Off)執法行動，嚴查違規行為，違者將罰款50元。警方說，共依新規開出694張交通罰單、308份警告，同期間內，另外開出6013張其他交通罰單和4090份警告，並且逮捕98名酒駕/藥駕(DUI)駕駛。

2025年6月5日至2026年6月5日為期一年的新法規警告期內，賓州警方共發出1616份警告。

賓州這項法規稱為「保羅·米勒法案」(Paul Miller’s Law)，旨在紀念2010年遭一拖掛式卡車司機撞擊身亡的保羅·米勒二世(Paul Miller Jr.)。

米勒的母親4月份透過聲明說，近15年前，兩名州警敲響她的家門，告知兒子身故噩耗，她兒子因為他人駕駛時有不安全行為而喪命；新法規是為賓州每一個家庭而設立。

賓州先前已禁止駕駛時傳送簡訊，新法規則涵蓋更多手機使用行為，例如拍照、玩遊戲、發送電郵、瀏覽社群媒體或手持手機通話。

最新法規禁止手持手機，並禁止按壓多個按鍵來撥打或接聽電話。駕駛仍可使用免持話機進行通話、導航及播放音樂等。即便在塞車或等紅燈期間也不允許用手機，緊急情況下為了聯繫執法部門則屬例外。

夏皮羅政府建議，若遇緊急情況非用手機不可，駕駛員應將車輛停靠在安全地點、或請乘客代為傳送訊息，也可開啟「勿擾模式」、或將手機放在無法觸及的地方。

精華 FAQ

  • 州警在三天的「放開雙手」行動中，依新規開出694張交通罰單、308份警告，並同步處理其他違規與酒駕案件，顯示執法相當密集。

  • 賓州州長夏皮羅於2024年6月簽署新法，之後先有一年警告期，直到2025年6月才正式上路，警方才開始對違規者開出罰單。

  • 新法禁止手持手機通話、拍照、玩遊戲、收發電郵與瀏覽社群媒體，也不能按多鍵撥打。免持通話、導航與播放音樂仍可使用。

賓州

上一則

華府佛光會 7/30談生命永續經營

下一則

撲滅喬州南部野火 今年已花3500萬 相當年度預算一半

延伸閱讀

自駕計程車Waymo頻頻停靠自行車道 舊金山將開罰

自駕計程車Waymo頻頻停靠自行車道 舊金山將開罰
紐約生存手冊／汽車長占左車道行駛 恐吃罰單

紐約生存手冊／汽車長占左車道行駛 恐吃罰單
迎世界盃觀光潮 紐約3大機場展開掃蕩黑車

迎世界盃觀光潮 紐約3大機場展開掃蕩黑車
舊金山停車罰單捲土重來 罰款高於疫前

舊金山停車罰單捲土重來 罰款高於疫前

熱門新聞

大北富爾頓商會發文對成員瑪莎·霍拉迪(Martha Holladay)之死表達哀悼。(大北富爾頓商會ig)

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

2026-06-10 09:54
移民局採用AI工具查核文件。(USCIS官網)

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

2026-06-16 09:47
伊州從10月1日起，取消獲政庇以及政庇申請者的白卡資格。(美聯社)

伊州10/1起 取消政治庇護非公民白卡

2026-06-12 09:51
21歲的華裔大學應屆畢業生盧莫霖(Merlin Lu)涉嫌上周在芝市公園焚燒十字架。(芝警局)

芝公園焚十字架涉極端種族主義 嫌犯竟是華裔大學生

2026-06-16 12:51
歐巴馬總統中心位於芝加哥南區的傑克森公園。(歐巴馬總統中心提供)

8.5億打造 華裔錢以佳設計 歐巴馬總統中心明天開幕

2026-06-17 15:30
維吉尼亞州5月29日凌晨發生的5死44傷連環車禍，肇事駕駛董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)，10日上午首次出庭。（美聯社）

維州大巴車禍華人司機首出庭 律師稱他非常「後悔內疚」

2026-06-10 19:36

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見