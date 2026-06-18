新州李文斯頓中校畢業暨結業典禮 熱鬧溫馨

校長吳天麗(左一)頒發國語班畢業證書。（記者孫影真／攝影）

新澤西州 李文斯頓中文學校日前舉行畢業暨結業典禮，感人至深的畢業生致詞、頒獎儀式，以及精采文藝表演等，讓活動氣氛溫馨歡樂。

校董彭明玉、劉伯健、梁伯華等均到場，並感謝一年來大家為推廣華文教育所投入的努力。

校長吳天麗致詞指出，接下校長一職，「從不後悔選擇這條充滿挑戰的未知的路。」她向風雨無阻、堅持送孩子來校學習的家長們致敬，讚揚他們同樣選擇了走出舒適圈，同時向支持學校的行政團隊、社區領袖及董事會致謝，期許大家未來一年持續攜手努力。

典禮在熱鬧非凡的祥獅獻瑞表演中拉開序幕，隨後頒發畢業班獎牌，六年級畢業生國語班鄧嘉萱、杉山輝、杉山美香、唐力華、湯米，以及粵語班陳忻熙、雷子慧等依序致詞。其中，粵語班的陳忻熙分享，三年前剛入學時不識繁體字，如今不僅能認讀，甚至能站上舞台擔任節目主持人，為自己的進步感到開心。

典禮中也頒發多項教師獎狀，包括：ACS 十年資深校長服務獎何一峰博士；中文學校教師服務獎胡亞蘭(15年)、徐子晴(5年)；以及優良教師服務獎張文綺、何美玲、鄧麗瓊、陳葉蕊、胡亞蘭、駱詠文。現場亦陸續頒發榮譽服務獎、全校演講比賽優勝及各班模範生獎，肯定學生們在學業與品格上的傑出表現。

壓軸登場的是兼具傳統與活力的文藝匯演「蓮湘迎夏」、「響鈴共慶」民族舞蹈，以及「方祖豪2019楊式太極拳老架八十五式」，典禮在熱鬧掌聲中圓滿落幕。

國語班榮譽學生。（主辦方提供）

演講比賽優勝，由副校長范筱瑛(左二)頒發。（記者孫影真／攝影）

李文斯頓中文學校「2026年畢業暨結業典禮」現場溫馨洋溢。（主辦方提供）