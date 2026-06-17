費城蜱蟲活動高峰到… 相關疾病增加 學者促注意這些事

美國正面臨近十年來最嚴重的「蜱蟲(壁蝨，Tick)危機」。(美聯社)

專家警告，費城 蜱蟲活動高峰到來，今夏數量非常可觀，6、7月萊姆病(Lyme disease)以及新出現的α-半乳糖綜合症(alpha-gal syndrome, AGS)等蜱傳染疾病將隨之增加。

今夏蜱蟲數量增加可能與冬季積雪有關，費城地區降雪量達30吋。專家說，蜱蟲是小型蛛形綱動物，冬季會減緩新陳代謝、鑽入落葉層下，厚厚積雪形成安全庇護所。

蜱蟲大增導致相關傳染病盛行，但賓州 州立大學(Pennsylvania State University)昆蟲學副教授馬赫廷格(Erika Machtinger)說，鹿數量增加、戶外活動增加也助長傳染。

疾病防治中心(CDC )數據顯示，美國東北部是蜱蟲肆虐最嚴重地區；賓州萊姆病和其他蜱傳疾病病例數更在全美名列前茅，甚至居榜首。

賓州衛生廳(Pennsylvania Department of Health)稱，該州2021年以來萊姆病病例激增，由2021年2900例一路攀升(僅新冠疫情期間下降)，去年1萬8747例，今年迄今為止已提報4240例。

CDC於4月下旬警告，除中南部地區外，其他所有地區被蜱蟲叮咬而到急診室就診的周均率都創2017年以來同期最高紀錄。

馬赫廷格說，急診就診人數增加也可能是人們對蜱蟲更警惕，尤其是在α-半乳糖症廣受關注之後。

α-半乳糖症是食物過敏，對哺乳動物產品如紅肉和乳製品中的α-半乳糖分子過敏，主要源於被孤星蜱(Amblyomma americanum)叮咬。

賓州已啟動新的AGS追蹤實驗室提報病例。狗和馬容易感染萊姆病和邊蟲病(anaplasmosis)；馬赫廷格提醒寵物主定期檢查寵物並清除蜱蟲，還應修剪寵物活動區域附近的高草、清除落葉和灌木。