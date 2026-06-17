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新州震撼音樂協會 慶15周年暨志工頒獎

記者孫影真／新州報導
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歷屆畢業會友一一致詞，感謝創辦人吳菀夷的悉心指導。（記者孫影真／攝影）
歷屆畢業會友一一致詞，感謝創辦人吳菀夷的悉心指導。（記者孫影真／攝影）

美國震撼音樂協會(IMPACT)日前於新澤西州橋水莊園(Bridgewater Manor)舉行2026年畢業典禮暨總統義工服務頒獎典禮，吸引音樂老師、家長、歷屆會友及現任成員百餘人共襄盛舉。許多學長姐特別「回巢」分享經驗，共同見證該會對青少年的深遠影響。

IMPACT於2013年從地方圖書館的溫馨小聚展開，如今已蛻變為深具影響力的青年社群，始終秉持「愛是我們的責任」使命，為年輕世代搭建改變世界的平台。創辦人吳菀夷表示，創立初期是因為在學生心中看到獨特光芒，感謝多年來無數志工與家長化身「光點」加入，讓彼此的光芒持續燃燒、攜手渡過重重挑戰。

大紐約台灣主流教師聯誼會會長歐瑪麗受邀致詞時，肯定 IMPACT 以音樂為橋樑凝聚青年、服務社區的卓越貢獻，讓孩子在關懷社會中學會勇敢表達自我。歐瑪麗指出，雖然IMPACT的階段性任務即將圓滿落幕，但其核心精神將由「震撼協會青年組(IMPACT Youth Club IYC)」全面承接，她呼籲各界攜手支持IYC的後續發展，繼續為下一代點燃希望。

典禮中，Alan Wang、Andy Pei、Edison Tong等多位畢業會友一一致詞，勉勵學弟妹。他們提到，在IMPACT累積的團隊領導、有效溝通與承擔責任等實務經驗，能幫助自己勇敢跨出舒適圈，成為未來迎接挑戰時最強大的自信來源；而最珍貴的收穫，則是與志同道合的夥伴建立的長久友誼。邁向未來，IYC重申將堅守承諾，持續賦能下一代青年，挺身回應全球服務的號召。

美國震撼音樂協歷屆畢業會友，期許學弟妹承接使命，持續為社會帶來正向改變。（主辦方...
美國震撼音樂協歷屆畢業會友，期許學弟妹承接使命，持續為社會帶來正向改變。（主辦方提供）

Impact志工從服務中，深刻體會到關懷社會的重要性。（主辦方提供）
Impact志工從服務中，深刻體會到關懷社會的重要性。（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 活動於美國新澤西州橋水莊園舉行，內容包含2026年畢業典禮與總統義工服務頒獎典禮，現場吸引音樂老師、家長、歷屆會友及現任成員踴躍參與。

  • IMPACT自2013年從地方圖書館的小型聚會起步，逐漸成長為具影響力的青年社群，長期以音樂為橋樑，培養年輕人服務社區、勇於表達與承擔責任。

  • 歐瑪麗致詞表示，IMPACT的階段性任務將告一段落，其核心精神會由IMPACT Youth Club接棒，持續支持青年成長、推動服務行動，並為下一代點燃希望。

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