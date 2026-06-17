美國亞裔婦女聯盟AAWC 第39屆年度獎學金頒獎晚宴

評選委員會成員與獲獎學生合影。前排左4-6為胡惠霞、葉馬銀愛、陳璦達。

6月11日，美國亞裔婦女聯盟 (Asian American Women‘s Coalition，下簡稱AAWC) 在華達大酒樓舉行第 39屆年會，向19名優秀亞裔高中女畢業生頒贈大學獎學金，400多位各界嘉賓歡聚一堂，共同見證這個屬於亞裔美國女性的高光榮耀時刻。晚宴聯合主持人為AAWC董事會成員Virginia Lam及歷屆獲獎學生Wendy Foley、Una Liu、Paige Ouano Murray。天主教培德學校院長湯神父為大家送上餐前祝福。

AAWC主席胡惠霞（Grace Wu Kong）致辭表示，感謝各位出席頒獎宴會，慶祝2026屆獲獎者，感謝為幫助亞裔美國年輕女性通過教育賦能而提供的寶貴支持。今年收到了49份獎學金申請，經過競爭激烈的選拔，將向來自10所不同學校的19名將於秋季開始大學教育的學生頒發獎學金。她們的父母是移民，有幾個是家裡第一個上大學的孩子。自30年前啓動獎學金項目以來，AAWC已為395名亞裔美國女高中畢業生提供了934,325美元的經濟援助。獎學金評選委員會由Katherine Ngee、Gloria Yu、Amy Liang、Linda Chen和Lisa Chen共同領導，根據學業成績、經濟需求和社區服務水準對獲獎者進行審核和評選。該項目最初由會員捐款資助，後來獲得了來自各方捐助者的額外支持，使得AAWC能夠逐步增加獎學金的數量。過往AAWC贊助的許多學生都完成了學業，建立了成功的事業生涯，成為各行各業的領導者。目前她們回饋支持AAWC的獎學金援助，她們的成就，有力地證明瞭教育及社區支持的持久影響力。沒有捐助者及支持者的慷慨解囊，這一切都不可能實現。非常感謝 PECO、鮑威爾家庭基金會、PASSI、亞洲銀行、PNC 銀行、AAWC董事會成員以及天普大學、德雷塞爾大學和賓夕法尼亞大學學生籌集資金來支持學者，展現了回饋和提升他人的精神。感謝今年宴會的聯合主席Anna Vien Nguyen和Wendy Le的領導和辛勤工作,她們也是以前的獎學金獲得者。尤其感激創始人陳璦達（Ida Chen）和葉馬銀愛（Cecilia Moy Yep），他們的願景和承諾創造了機會，改變了許多女性的生活。最後感謝今晚的獎品捐贈者及眾多的社區合作夥伴。

賓州州長亞太裔事務委員會主任Razin Karu及主席陳威帶來了賓州州長的賀函，肯定了AAWC對賓州教育作出的突出貢獻，為學生提供機會，突破挑戰，促進教育事業發展。讚揚AAWC不僅激勵學生在學業上取得成就，更關注到了她們在家庭和社區中的成長。

費城婦女委員會委員王卿惠發表講話，祝賀這 19位亞裔女學生，憑借勤奮、毅力和對教育的執著追求，即將於今年秋季步入大學校園。教育、經濟機遇和社會責任是促進年輕人實現平等的關鍵力量，而每一位學子都在努力追求這種平等。當你們即將踏上大學的徵程時，請記住，你們身後不僅有疼愛的家人，更有一個強大的亞裔社群在默默支持。正是因為有了前輩們的堅持與抗爭，你們才有了無後顧之憂專心學業的保障。希望未來不僅要做學業上的佼佼者，更要做勇敢的先行者，用知識和才華去回饋社區，證明亞裔女性的力量。祝願你們在學業和未來的職業生涯中不斷取得成功。

晚會現場氣氛溫馨熱烈，節目豐富多彩，菲律賓民間藝術協會帶來了樂器演奏，並精心準備了抽獎禮品，與各界來賓共同慶祝獲獎學子取得的優異成就。AAWC表示，希望未來能夠繼續得到社會各界的大力支持，共同推動亞裔社區的教育發展，幫助更多亞裔年輕女性通過知識改變命運。

AAWC 自 1987 年由葉馬銀愛和陳瑗達法官兩位傑出的先驅創立以來，始終不忘初心，帶領AAWC 的成員和義工們 ，30 多年來孜孜不倦，在各自的崗位和社區中持續努力，通過領導力和相互支持，提升亞裔美國女性的地位，為在場的女性年輕一代鋪平道路。1995 年設立了葉馬銀愛獎學金基金，每年都會頒發不同金額的多項獎學金，以幫助來自各種文化背景、經濟有困難的亞裔美國女高中生，在她們得到更廣闊的學習機會，促進領導力及慈善事業。