費城陽光中山中文學校2025-2026期末結業典禮暨學生彙報演出

僑界領袖與表演人員及師生合影。前排左7-9為：張應欽、吳日強、陳旎旎。

6月6日上午，費城陽光中山中文學校（Sunshine Zhongshan Chinese School）在校內隆重舉行2025-2026學年期末典禮。典禮由協辦單位大費城華僑公會及旎旎藝術教育中心共同襄助，大費城僑學界華人社團聯席會議僑領亦蒞臨出席，100多名學生、50餘位家長及近20多位教師齊聚一堂，場面溫馨熱烈。

中國駐紐約總領事館及大費城華僑公會老人福利互助組特致賀函，對學校師生一年來的辛勤耕耘表達誠摯祝賀與肯定。

大費城華僑公會會長張應欽致辭表示，陽光中山中文學校不僅是學習中文漢字的課堂，更是傳承中華文化之根的「精神家園」。看到同學們從最初的「怕開口」，到如今能流利地朗讀唐詩、工整地書寫漢字，甚至有些同學還在這裡學會了中國書法和傳統舞蹈，感到無比欣慰。這每一滴進步，都凝聚著老師的心血、家長的堅持，更展現了華裔子弟聰慧好學的優秀品質。感謝各位家長，每週接送孩子上課非常辛苦，父母對母語文化的堅守，是孩子成長路上最寶貴的財富。祝願各位老師、家長身體健康，工作順利，祝願同學們假期快樂，茁壯成長。

大費城僑學界秘書長吳日強向圓滿完成本學期學業的同學們表示最誠摯的祝賀！向辛勤耕耘、在海外堅守華文教育一線的老師們，以及一直以來風雨無阻支持孩子們學中文的家長們，致以崇高的敬意。他同時還感謝了華僑公會的全體同仁，他表示，正是因為有華僑公會這個溫暖的大家庭做後盾，為學校提供了場地和資源支持，學校的華文教育事業才能在異國他鄉薪火相傳、生生不息。今天的典禮不是結束，而是一個新的開始。未來，希望同學們能用流利的中文，向身邊的美國朋友講述真實的中國故事，成為連接中美兩國友誼的小橋梁。祝願陽光中山中文學校越辦越好，桃李滿天下。

出席典禮的嘉賓還有：僑學界前任秘書長張天晨、黃偉星，華僑公會理事顧會龍、林進、方亨、邱瑞平、任浚錇、李亮維、楊茲德、劉素芬、簫敬源、陳漢欽等僑界領袖及各界人士。張天晨及身兼陽光中山中文學校與旎旎藝術教育中心校長的陳旎旎女士亦先後致辭，對同學們一年來的刻苦學習給予高度肯定，並勉勵學生繼續傳承中華文化、持續精進中文學習。

典禮由專業主持人小白與三位中文班學生共同主持，中英雙語交替，展現學生的語言表達能力，贏得全場陣陣掌聲。

典禮設有頒獎及獎學金頒發環節，各科均設獎項，表彰在中文、藝術、音樂等各領域表現優異的學生，肯定師生共同努力的豐碩成果。

演出節目豐富多彩，共呈獻約二十個精彩節目，涵蓋各類舞蹈、書畫作品展示、武術表演、鋼琴獨奏、古箏演奏等，充分展現學生們一年來的學習成果。最後以全場中文大合唱《茉莉花》及《彎彎的月亮》壓軸，歌聲悠揚動人，洋溢濃濃中華情懷，將全場氣氛推向高潮，為本學年畫下圓滿句號。