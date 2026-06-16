美東華人學術講座 賴明毅剖析家用機器人發展

「倒果汁」基準測試 目前尚無機器人能達標（主辦方提供）

美東華人 學術聯誼會日前舉辦線上專題演講，由大紐約區中工會、大紐約區台大及清大校友會、筆會與拉斯維加斯台大校友會等僑社協辦，邀請家用機器人服務管理與老年護理技術公司Connectilife Inc.共同創辦人賴明毅博士，以「家用機器人的發展歷程與趨勢」為題，剖析人工智慧如何驅動這項未來關鍵產業。

聯誼會會長吳振藩介紹，賴明毅畢業於台大電機系，哈佛大學 碩博士，在貝爾實驗室等機構有逾30年豐富經驗。

賴明毅指出，目前家用機器人主要分為人形、輪式與寵物型三類。他提出「明氏第一號基準測試」，要求機器人聽從指令完成「開冰箱、拿杯子、倒橘子汁並將容器歸位」的連續動作，然而目前全球尚無任何機器人能自動完成這項考驗。

賴明毅將機器人自主性分為四個層次，指出多數產品正從第二階段(預設步驟控制)邁向第三階段(人類監督下獨立運作)。為兼顧居家安全，手部技術正引入MEMS觸覺陣列，使指尖擁有上千個感測點，能如人類皮膚般敏銳，達成「拿捏雞蛋而不破損」的細緻互動。

軟體方面，Figure AI的Helix 2.0與Google Deepmind均推出先進的 VLA(視覺-語言-動作)模型，讓機器人在未訓練場景中具備自學能力。賴明毅預測，未來家用機器人將打破「一次買斷制」，改以「固定月租費」模式進入市場。

賴明毅表示，家用機器人要普及仍需克服四大挑戰：配備感測器以適應複雜家居，與長者、兒童及寵物安全動態互動，克服體型差異模仿人類靈巧動作，以及升級核心行為模型以在缺乏資料時自主運作。

他預期全球首個可靠的家用機器人服務，將在未來數年內於美國率先推出。有興趣者可加入臉書「Household Robot Services and Technologies」群組探討。

家用機器人主要分為人形、輪式與寵物型三類。(主辦方提供)