新州這所學校 去年SAT平均成績幾乎滿分

新澤西州 教育廳(Department of Education)6月初發布最新數據指出，米德爾塞克斯郡(Middlesex County)的愛迪生學院磁校(Edison Academy Magnet School)去年平均SAT 分數達1539分，距離滿分只差了61分，居全州之冠。

這所學校為「需申請入學」(admissions-only)的公立高中，該校學生SAT的數學得分平均778分、閱讀和寫作部分平均分數是761分，兩大單元滿分各是800分。

愛迪生學院磁校上學年在校生不到180人。這所公立磁校高中為學生提供機械工程、土木工程、電子工程和電腦科學等STEM領域專業方向。

除了磁校外，整個新州 得分最高的普通高中是艾塞克斯郡(Essex County)的米爾本高中(Millburn High School)，平均1391分。

新州SAT平均分數為1052分，數學平均519分、閱讀寫作平均533分；全美SAT平均1029分，閱讀寫作521分、數學508分。新州表現優於全美。

羅格斯大學(Rutgers University)數據顯示，2025年該校文理學院秋季入學的一年級新生SAT平均1350分至1510分。

新州SAT平均得最高的前五名，依序為磁校高中愛迪生學院磁校1539分，數學平均778分、閱讀寫作平均761分；磁校高科技高中(High Technology High School)1509分，數學平均770分、閱讀寫作739分；磁校生技高中(Biotechnology High School)1461分，數學742分、閱讀寫作719 分；磁校高中伯根郡學院(Bergen County Academies)1458分，數學737分、閱讀寫作721分；木橋學院磁校(Woodbridge Academy Magnet School)為1425分、數學718分、閱讀學作707分。