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新州這所學校 去年SAT平均成績幾乎滿分

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州教育廳(Department of Education)6月初發布最新數據指出，米德爾塞克斯郡(Middlesex County)的愛迪生學院磁校(Edison Academy Magnet School)去年平均SAT分數達1539分，距離滿分只差了61分，居全州之冠。

這所學校為「需申請入學」(admissions-only)的公立高中，該校學生SAT的數學得分平均778分、閱讀和寫作部分平均分數是761分，兩大單元滿分各是800分。

愛迪生學院磁校上學年在校生不到180人。這所公立磁校高中為學生提供機械工程、土木工程、電子工程和電腦科學等STEM領域專業方向。

除了磁校外，整個新州得分最高的普通高中是艾塞克斯郡(Essex County)的米爾本高中(Millburn High School)，平均1391分。

新州SAT平均分數為1052分，數學平均519分、閱讀寫作平均533分；全美SAT平均1029分，閱讀寫作521分、數學508分。新州表現優於全美。

羅格斯大學(Rutgers University)數據顯示，2025年該校文理學院秋季入學的一年級新生SAT平均1350分至1510分。

新州SAT平均得最高的前五名，依序為磁校高中愛迪生學院磁校1539分，數學平均778分、閱讀寫作平均761分；磁校高科技高中(High Technology High School)1509分，數學平均770分、閱讀寫作739分；磁校生技高中(Biotechnology High School)1461分，數學742分、閱讀寫作719 分；磁校高中伯根郡學院(Bergen County Academies)1458分，數學737分、閱讀寫作721分；木橋學院磁校(Woodbridge Academy Magnet School)為1425分、數學718分、閱讀學作707分。

精華 FAQ

  • 米德爾塞克斯郡的愛迪生學院磁校去年SAT平均1539分，僅比滿分1600少61分，位居新澤西州第一。

  • 該校數學平均778分，閱讀與寫作平均761分，兩項都接近800分滿分，顯示學生在STEM相關與語文能力上都表現突出。

  • 新州SAT平均1052分，數學519分、閱讀寫作533分，均高於全美平均1029分，顯示新州學生整體表現優於全國水準。

新澤西州 新州 SAT

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