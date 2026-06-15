新州華音青少年合唱團37周年音樂會 唱出青春樂章

紐約文教中心主任王怡如(左三)出席為畢業生與獎學金得主頒獎。（記者孫影真／攝影）

華音青少年合唱團日前在麥迪生市(Madison)朱爾大學(Drew University)桃樂絲楊藝術中心(Dorothy Young Center for the Arts)舉行37週年音樂會公演，52名團員分成5個組別接力獻唱，並輪流擔任伴奏，展現極佳的團隊默契；中場更穿插溫馨的畢業典禮與獎學金頒發儀式。

紐約文教中心主任王怡如出席為畢業生頒獎，她表示，華音37年來長期耕耘，以歌聲凝聚僑界，提供多元舞台，訓練學員展現自信心，彌足珍貴。

今年應屆畢業生有四名上臺演唱「The Music of the Night」，展現多年來練習的豐碩成果。其中，加入華音九年的學生團長朱榆皓(Roderick Chu)已獲得西點軍校錄取；獲選Tri-M全美音樂榮譽學會分會大使的王晨微(Grace Wang)，同時擔任小提琴、鋼琴、古箏伴奏及女高音獨唱，多才多藝；陳思宇(Justin Chen)克服早期的緊張，在音樂考試與比賽中屢獲佳績、自信登臺；邢雅淑(Emma Xing)則長期活躍於文化與長者公益演出，即將入讀杜克大學。

演唱會後，嘉賓恭喜全體團員演出成功。（主辦方提供）

華音往年團員回團觀賞學弟妹演出，恭賀藝術總監林馨文(左四)成果豐碩。（主辦方提供）

華音青少年合唱團著中式禮服演唱多首中文歌曲，畢業生王晨微(前)以古箏伴奏。（記者孫影真／攝影）

音樂會曲目豐富多元，除小組長合唱、全團大合唱外，真善美女聲合唱團也應邀演唱「橄欖樹」和「夜來香」等中英文歌曲。

團長王曉佳指出，團員今年在美東北與新州榮譽合唱團選拔中成績耀眼，獲選入ACDA美東榮譽合唱團的陳鵬宇 ，小學組邢麗文、初中組陳珅宇(Sean Chen)等均演唱了歌曲。

藝術總監兼指揮林馨文領導華音演出26年，她表示，團員都很優秀，見證他們的成長，感到無比開心。

僑務諮詢委員戴松昌與王金智、新州台灣商會會長汪俊延、摩利斯郡人際委員劉雯等人，都對演出讚不絕口。

初級團員演唱How Can I Keep from Singing。（記者孫影真／攝影）

高年級生演唱Skye Boat Song，陳珅宇(前左)與王允澤(前右)領唱。（記者孫影真／攝影）

真善美女聲合唱團應邀演唱中英文歌曲。（記者孫影真／攝影）