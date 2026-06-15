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胡國琳NJIT演說 勉畢業生勇敢面對未知

記者孫影真／新州報導
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胡國琳應邀於母校新澤西理工學院碩士班畢業典禮發表演講。（記者孫影真／攝影）
胡國琳應邀於母校新澤西理工學院碩士班畢業典禮發表演講。（記者孫影真／攝影）

金融風險管理公司RiskVal Financial Solutions, LLC 創辦人暨執行長胡國琳(Jordan Hu)，日前受邀於母校新澤西理工學院(NJIT)碩士班畢業典禮發表主題演講。他以自身從科技菜鳥到華爾街金融創業家的奮鬥歷程，勉勵畢業生將校園所學轉化為應對未來不確定性的終身資產。

胡國琳分享貫穿人生重要階段的主題：學會如何步入不確定的未來。胡國琳說，35年前他身負家人的期望，孤身來到NJIT求學。當時他面臨語言與文化的雙重障礙，但母校不僅讓他有歸屬感，更奠定了他「敢於面對未知、堅信能找到解方」的自信。

這些經驗也延續到了他的職業生涯，胡國琳加入「索羅門兄弟」後自學金融建模，成功擠進華爾街頂尖交易台。然而，1998年一場突如其來的團隊解散危機，讓他面臨房貸與扶撫養三個小孩的巨大經濟壓力。

再度面對未知，胡國琳選擇化危機為轉機，在對軟體訂閱市場尚不熟悉的挑戰下放手一搏，創立RiskVal，如今該公司已成長為全球固定收益交易與風險管理服務界的領頭羊。

胡國琳表示，碩士學位證明的不是死板的知識，而是「在面對未知時，去學習、適應並突破」的能力。他期許畢業生在應對未來各種不確定性時，應保持好奇心，思考新變局帶來的新機會，而非僅計較失去什麼。

最後，胡國琳呼籲年輕世代，勇敢追隨最初的雄心與夢想，投入心血為世界與身邊的人帶來積極改變。

身為1989年畢業的傑出校友，胡國琳向NJIT捐贈了該校歷史上金額最高的慈善捐款。為表彰這項里程碑式的貢獻，NJIT 於2024年9月正式將其科學與文理學院重新命名為「胡國琳科學與文理學院」(Jordan Hu College of Science and Liberal Arts)。這筆基金除了用來升級教學設施與推動學術創新外，更設立了「胡國琳獎學金」。

胡國琳演說可查看：https://reurl.cc/kpAXRr

NJIT將其科學與文理學院重新命名為「胡國琳科學與文理學院」（Jordan Hu...
NJIT將其科學與文理學院重新命名為「胡國琳科學與文理學院」（Jordan Hu College of Science and Liberal Arts）。（記者孫影真／攝影）

胡國琳在以他命名的科學文理學院旁，解釋其捐款的由來與影響。（記者孫影真／攝影）
胡國琳在以他命名的科學文理學院旁，解釋其捐款的由來與影響。（記者孫影真／攝影）

胡國琳(左四)與NJIT校長Teik Lim(左五)及各學院院長。（記者孫影真／...
胡國琳(左四)與NJIT校長Teik Lim(左五)及各學院院長。（記者孫影真／攝影）

胡國琳應邀於母校新澤西理工學院碩士班畢業典禮發表演講。（記者孫影真／攝影）
胡國琳應邀於母校新澤西理工學院碩士班畢業典禮發表演講。（記者孫影真／攝影）

精華 FAQ

  • 他希望畢業生把學位視為面對未知的能力，而不是死板知識，並保持好奇心、學習力與應變力，將未來的不確定轉化為新機會。

  • 他回憶當年獨自赴NJIT求學，克服語言與文化障礙；進入華爾街後自學金融建模，後又在危機中創立RiskVal，最終成為業界領先公司。

  • NJIT將其科學與文理學院改名為胡國琳科學與文理學院，並以其歷史最高額捐款設立獎學金，另用於升級教學設施與推動學術創新。

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