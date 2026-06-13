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新州教育協會首屆歡慶亞太裔月活動 參與熱烈

記者孫影真／新州報導
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新澤西州中文教師學會與大紐約地區台灣主流教師聯誼會成員穿上中式禮服出席。（新州中...
新澤西州中文教師學會與大紐約地區台灣主流教師聯誼會成員穿上中式禮服出席。（新州中文教師學會提供）

新州教育協會(New Jersey Education Association: NJEA)西北區主辦的首屆亞太裔傳統月慶祝活動「Threads of Traditions」，日前在桑莫塞郡(Somerset County)舉行，吸引近百名教育工作者、社區組織及亞太裔團體代表同慶亞太裔文化傳統。

新澤西州中文教師學會(NJCTA)與大紐約地區台灣主流教師聯誼會也出席了盛會，成為當天展現中華文化特色的主力。

NJEA主席Steve Beatty、副主席Petal Robertson、秘書長兼財務長Tina Dare均到場與會，向亞太裔教育工作者的貢獻表達致敬。當地法蘭克林市議員Ram Anbarasan及民主黨新州委員Khush Pall也到場祝賀。

新州中文教師學會董事會主席張世紅的中國書法體驗展台，吸引與會者體驗揮毫。張世紅並受邀發表「中國書法：文字與藝術的融合」專題講座，從漢字起源、亞洲傳播與影響、書法藝術特色到東亞書寫文化傳統進行深度解析，透過生動的示範與互動體驗，向現場觀眾展示書法不僅是一種書寫技能，更是一種承載歷史、文化與審美精神的藝術形式。

新澤西州中文教師學會董事會主席張世紅設立書法體驗展台。（新州中文教師學會提供）
新澤西州中文教師學會董事會主席張世紅設立書法體驗展台。（新州中文教師學會提供）
與會者自創字體，享受揮毫樂趣。（新澤西州中文教師學會提供）
與會者自創字體，享受揮毫樂趣。（新澤西州中文教師學會提供）
與會者自創字體，享受揮毫樂趣。（新澤西州中文教師學會提供）
與會者自創字體，享受揮毫樂趣。（新澤西州中文教師學會提供）

在圓桌交流環節中，與會嘉賓圍繞文化傳承、教育公平及社區參與等議題展開熱烈討論。大紐約地區台灣主流教師聯誼會謝崇宜提議未來NJEA可舉辦面向全體教育工作者的「春節慶祝活動」，透過多元族裔的共同參與，深化跨文化理解。

新州中文教師學會表示，未來將持續發揮橋樑作用，打造更具包容性與多元化的教育環境。

精華 FAQ

  • 活動由新州教育協會NJEA西北區主辦，主題為「Threads of Traditions」，地點在新澤西州桑莫塞郡舉行，吸引近百名教育工作者與社區代表參與。

  • 新州中文教師學會設置中國書法體驗展台，並由張世紅主講「中國書法：文字與藝術的融合」，從漢字起源到書寫文化進行介紹，讓來賓親身體驗書法之美。

  • 圓桌交流聚焦文化傳承、教育公平與社區參與等議題，謝崇宜建議NJEA未來舉辦面向全體教育工作者的春節慶祝活動，以促進多元族裔共融。

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