新州教育協會首屆歡慶亞太裔月活動 參與熱烈
新州教育協會(New Jersey Education Association: NJEA)西北區主辦的首屆亞太裔傳統月慶祝活動「Threads of Traditions」，日前在桑莫塞郡(Somerset County)舉行，吸引近百名教育工作者、社區組織及亞太裔團體代表同慶亞太裔文化傳統。
新澤西州中文教師學會(NJCTA)與大紐約地區台灣主流教師聯誼會也出席了盛會，成為當天展現中華文化特色的主力。
NJEA主席Steve Beatty、副主席Petal Robertson、秘書長兼財務長Tina Dare均到場與會，向亞太裔教育工作者的貢獻表達致敬。當地法蘭克林市議員Ram Anbarasan及民主黨新州委員Khush Pall也到場祝賀。
新州中文教師學會董事會主席張世紅的中國書法體驗展台，吸引與會者體驗揮毫。張世紅並受邀發表「中國書法：文字與藝術的融合」專題講座，從漢字起源、亞洲傳播與影響、書法藝術特色到東亞書寫文化傳統進行深度解析，透過生動的示範與互動體驗，向現場觀眾展示書法不僅是一種書寫技能，更是一種承載歷史、文化與審美精神的藝術形式。
在圓桌交流環節中，與會嘉賓圍繞文化傳承、教育公平及社區參與等議題展開熱烈討論。大紐約地區台灣主流教師聯誼會謝崇宜提議未來NJEA可舉辦面向全體教育工作者的「春節慶祝活動」，透過多元族裔的共同參與，深化跨文化理解。
新州中文教師學會表示，未來將持續發揮橋樑作用，打造更具包容性與多元化的教育環境。
活動由新州教育協會NJEA西北區主辦，主題為「Threads of Traditions」，地點在新澤西州桑莫塞郡舉行，吸引近百名教育工作者與社區代表參與。 新州中文教師學會設置中國書法體驗展台，並由張世紅主講「中國書法：文字與藝術的融合」，從漢字起源到書寫文化進行介紹，讓來賓親身體驗書法之美。 圓桌交流聚焦文化傳承、教育公平與社區參與等議題，謝崇宜建議NJEA未來舉辦面向全體教育工作者的春節慶祝活動，以促進多元族裔共融。
精華 FAQ
活動由新州教育協會NJEA西北區主辦，主題為「Threads of Traditions」，地點在新澤西州桑莫塞郡舉行，吸引近百名教育工作者與社區代表參與。
新州中文教師學會設置中國書法體驗展台，並由張世紅主講「中國書法：文字與藝術的融合」，從漢字起源到書寫文化進行介紹，讓來賓親身體驗書法之美。
圓桌交流聚焦文化傳承、教育公平與社區參與等議題，謝崇宜建議NJEA未來舉辦面向全體教育工作者的春節慶祝活動，以促進多元族裔共融。
上一則
法寶寺舉辦藥師法會 夏季禪修班7月中旬開課
下一則