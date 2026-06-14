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擠下Mia 新州最受歡迎的女嬰名是Emma

編譯周芳苑／綜合報導
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社會安全局(Social Security Administration)公布最新嬰兒取名資料，新澤西州2025年最受歡迎女嬰命名排行榜榜首是「艾瑪」(Emma)，前一年冠軍「米婭」(Mia)退居第二。

男孩最受歡迎的名字仍是連恩(Liam)，連續第11年蟬聯新州最受歡迎的男嬰命名冠軍，同時也是全美國男嬰命名榜首。

新澤西州去年共計428個嬰兒取名「艾瑪」，比命名「米婭」的人多一個。

艾瑪最早於1910年躋身社安局所公布的新州年度嬰兒熱門名排行榜，當年有超過5個嬰兒命名「艾瑪」；取名艾瑪的嬰兒人數2017年達最高峰，當年新州共583個嬰兒取名艾瑪。

奧莉維亞(Olivia)、索菲亞(Sophia)是歷久不衰的女孩名，去年在新州排行榜並列第三，各有396個嬰兒採用。在全美女孩熱門取名排行榜上，奧利維亞依舊最受歡迎。

不過，艾瑪去年榮膺新州最受歡迎女孩名字略有瑕疵；同一年當中，共計688個嬰兒命名讀音同為「索菲亞」的Sophia或者Sofia，這兩個英文名排名各是第三、第九，如果將這兩個讀音相同的名字加起來，加總人數排名遙遙領先。

至於男孩，冠軍名「連恩」最早是1966年擠入新州男孩熱門名字排行榜，其使用率於2023年達到頂峰，當年共773名新生男嬰取名連恩， 2025年人數字降為749人。

新澤西州去年共有超過7萬5000名嬰兒誕生，採用2500多個不同的名字。

新州去年熱門女孩名排行榜依序是艾瑪、米婭、奧莉維亞、索菲亞(Sophia)、伊莎貝拉(Isabella)、夏洛特(Charlotte)、阿米莉亞(Amelia)、艾拉妮(Ailany)、索菲亞(Sofia)、艾娃(Ava)。

精華 FAQ

  • 根據社會安全局公布的最新嬰兒取名資料，新澤西州2025年最受歡迎的女嬰名字是Emma，擠下前一年的冠軍Mia，成為州內第一名。

  • 新澤西州男嬰最受歡迎的名字仍是Liam，已連續第11年奪冠，不僅是州內男嬰榜首，也是全美國男嬰命名排行榜的第一名。

  • 因為同一年裡，讀音相同的Sophia與Sofia合計共有688名嬰兒使用，若把這兩個名字合併計算，總人數會明顯超過Emma，顯示人氣更集中。

新澤西州 新州 艾瑪

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