世界盃門票 新州免費贈送770居民

新澤西州 州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)和世界盃新州 主辦委員會9日宣布，將針對青少年足球員、患病兒童、急救人員和醫護人員等特定對象免費提供770張世界盃門票。

位於新州東盧瑟福(East Rutherford)的大都會人壽體育場(MetLife Stadium)13日將舉辦本屆世界盃八場比賽中的首場。

770張贈票將於未來六周發放、涵蓋五場小組賽和兩場淘汰賽，但不包括7月19日在大都會人壽體育場的決賽門票。

其中500張門票將贈送給新州服務不足社區的青少年足球員、在哈肯薩克子午線健康中心(Hackensack Meridian Health)接受治療的「願望成真」(Make-A-Wish)病童、協助賽事的伯根郡急救人員以及海外新州國民警衛隊(New Jersey National Guard)成員的家屬；200張門票將贈送給第一線護理師、其他醫護人員和其他病童。

此外，另有70張門票可透過紐約新澤西世界盃組委會(New York New Jersey World Cup Host Committee)的「歡迎世界」(Welcome World Rewards)獎勵計畫贏取，具體方式是光顧參與活動的小企業、參加新州世界盃社區倡議活動。

新州自行採取的免費贈票計畫參與者包括州長辦公室、主辦委員會、優步(Uber)、哈肯薩克子午線健康中心、經濟開發機構Choose New Jersey，完全由私人捐款資助。

新州已在州內設立34個球迷區，舉辦街頭集市和觀賽派對。