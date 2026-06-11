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糧食券電子卡盜刷猖獗 賓州今年已逾5000宗

編譯周芳苑／綜合報導
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EBT卡在坊間許多超市、雜貨店均能使用。(特派員黃惠玲／攝影)
EBT卡在坊間許多超市、雜貨店均能使用。(特派員黃惠玲／攝影)

賓州的糧食劵電子福利轉帳卡(EBT)盜刷情況嚴重，今年截至5月初已經發生5100多例。

負責調查盜刷案並查獲盜刷設備的賓州監察長辦公室(Pennsylvania Office of State Inspector General)稱，今年EBT卡盜刷造成福利金損失約250萬元。

受害者權益倡議者表示，EBT卡盜刷演變成全國危機主要是因為聯邦政府未開發更安全的卡片技術。國會獨立監督機構政府稽核處(GAO)數據顯示，2022年10月到2024年報銷計畫結束，各州提報的「營養補充援助計畫」(SNAP，通稱糧食券)福利被盜金額高達3.2億元。

聯邦政府1984年在賓州雷丁市(Reading)啟動「電子福利轉帳」第一個試點，2002年才強制所有州電子化，當時詐騙份子已知道如何針對EBT卡採用的磁條技術進行盜刷。盡管銀行採用晶片技術提高卡片安全性，聯邦仍堅持使用磁條EBT卡。

各州只好另想辦法，採取其他安全措施。賓州去年五月推出ConnectEBT應用程式，結帳時才解鎖用EBT卡。社區法律服務中心(CLS)律師利比(Mackenzie Libbey)說，這麼做等於將責任推給家庭，他們必須鎖定、解鎖銀行卡並且監控消費、定期更改密碼才能防範盜刷。

聯邦2024年才批准用晶片和非接觸式EBT卡，主要是因為擔心老舊技術基礎設施升級的成本過高。

有些州搶先更換磁條卡以解決盜刷問題。但農業部目前只批准兩家供應商提供新型卡；早一步採用該新的各州用戶抱怨晶片存在問題、EBT卡難識別，賓州對於跟進採用晶片新卡猶豫不決。

賓州監察長辦公室的盜刷應變小組目前仍繼續搜尋發生盜刷的設備並起訴詐騙分子。2025年4月到今年3月，已防止830萬元潛在損失。

精華 FAQ

  • 根據內文，賓州今年截至5月初已發生5100多例EBT卡盜刷，顯示糧食券電子卡遭盜用問題相當嚴重，受害者遍及許多家庭。

  • 賓州監察長辦公室指出，今年EBT卡盜刷造成的福利金損失約250萬元；同時，他們持續查緝相關設備與詐騙者，以降低後續損害。

  • 文章指出，聯邦政府長期未全面改用更安全的晶片或非接觸式技術，仍使用磁條卡；雖然已有新方案，但成本、供應與相容性都讓各州進退兩難。

賓州 聯邦政府 糧食券

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