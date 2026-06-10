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「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

費城部分社區家庭中位收入 10年來翻倍 南部最明顯

編譯周芳苑／綜合報導
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費城南部的研究生醫院(Graduate Hospital)的家庭中位收入持續增長...
費城南部的研究生醫院(Graduate Hospital)的家庭中位收入持續增長。(visitphilly官網截圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：費城近十年多數社區家庭收入顯著上升，南部漲幅最為突出。
  • 重點二：研究生醫院、格雷斯渡口與布里茲角家庭中位收入都翻倍以上。
  • 重點三：高收入移入推升房價租金，低收入居民面臨搬遷壓力。

人口普查局(U.S. Census Bureau)最新調查American Community Survey顯示，費城近十年幾乎所有地區收入都成長，某些地區特別明顯，房價與租金隨之攀升。

經通膨調整後的最新數據稱，費城南部的研究生醫院(Graduate Hospital)、格雷斯渡口(Grays Ferry)、布里茲角(Point Breeze)等地區家庭中位收入都翻了一倍以上，從2010至2014年間4萬7800元跳增至2020至2024年間的9萬6900元。

費城全市家庭收入中間值經通膨調整後由4萬9600元增至約6萬2000元。

深入研究費城經濟的人士並不感到意外。致力促進機會平等的金融機構再投資基金(Reinvestment Fund)總部位於費城，其政策解決方案總裁道達爾(Emily Dowdall)說，這些地區工作吸引大量受過高等教育、技能精湛、收入優渥的人才。

南費城地區變化最明顯，而在北自由區(Northern Liberties)、費什敦(Fishtown)和肯辛頓(Kensington)所在區域家庭收入中間值由7萬1700元躍增至11萬6900元、增幅63%，西南費城是唯一例外，收入不增反降3%。

然而居民說，高收入者湧入導致稅收和住房成本上，低收入居民因房價過高被迫搬離。

在格雷斯渡口住了60年的里夫斯(Charles Reeves Jr)說，有些年紀大的人不想改變，眼睜睜看著朋友失去房子、也付不起房租和地稅，很生氣；他們住屋的屋主八年前去世，屋主的兒子為了抓住房地產大漲機會賣房而要求他們搬出去，如今67歲退休了被迫另外租屋。

費城南部區域紳士化(gentrification)始於2000年代初，開發商善用研究生醫院附近租屋者比例較高的優勢，其影響像水流一樣在城市中蔓延。

再投資基金分析稱，如今費城南部許多居民面臨全市最高的非自願搬遷風險。

2000到2021年間，費城研究生醫院附近房屋銷售最活躍，每100套住宅用地就有超過150筆交易，房屋銷量超過供應量；皮尤慈善信託基金(Pew Charitable Trusts) 2024年報告稱，費城住房可負擔性正在下降。

租金 人口普查 費城

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