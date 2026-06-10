費城東北區發展會成功選出 2026~2028年新一屆委員會成員

費城東北區發展會董事會部分成員，左起：蕭起津、麥斌、張善星、陳姿、陳旎旎、黃麗清、林靜。

費城東北區發展會日前召開會議，正式通過 2026—2028年新一屆職務委員會名單。新一屆領導班子將自 2026年6月18日 起正式履職，繼續秉承服務社區、促進發展、加強政府及華人社團交流合作的宗旨，積極推動費城東北區社區建設與公共事務發展。

經會議研究及協商通過，新一屆職務安排如下：主席兼執行董事長／Zoning（政府對接）：蕭起津，執行董事長兼會長（華人社團對接）：張善星，常務董事：陳旎旎、林靜，財務：林靜，樓宇局董事：蕭起津、張善星、陳旎旎、林靜，榮譽主席：陳姿、麥斌、林振盛，榮譽會長／英文秘書長／社區拓展主任：黃麗清，榮譽顧問／Zoning：張善樂，顧問：鄒明輝，社區民安組織隊長：張城彬、林振盛，中文秘書長：王曉楓。

費城東北區發展會表示，新一屆團隊將持續凝聚社區力量，推動社區建設與合作發展，進一步加強與政府部門、社區組織及華人社團之間的溝通與合作，積極推進社區規劃、樓宇發展、資源整合及公共事務參與等工作，攜手促進費城東北區繁榮與可持續發展。

同時，東北區發展會未來將繼續關注社區需求，發揮橋樑與協調平台作用，聯合各界力量，共同建設更加和諧、團結及充滿活力的華人社區。

費城東北區發展會向一直以來支持本會工作的各界人士致以誠摯謝意，期待新一屆團隊團結協作、攜手並進，為社區發展作出更大貢獻。