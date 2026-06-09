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費城通過71億預算 拒向優步、Airbnb課稅

編譯周芳苑／綜合報導
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市長帕克(Cherelle L. Parker，後排中)為彌補費城學區預算缺口，...
市長帕克(Cherelle L. Parker，後排中)為彌補費城學區預算缺口，希望向叫車服務徵收每次乘車1元稅收，引發爭議。(帕克官方臉書)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：費城市議會通過71億美元預算，否決對優步、Airbnb等平台加稅提案。
  • 重點二：市長帕克欲以叫車與配送稅補學區缺口，遭議會大幅刪減。
  • 重點三：學區仍有3億美元赤字，將裁員340人並面臨更大營運壓力。

費城市議會上周初步批准71億餘元年度預算，市長帕克(Cherelle L. Parker)打算對叫車平台Lyft、優步(Uber)以及租房暨旅遊平台Airbnb、外送平台DoorDash等服務課稅的提案，均遭拒決而未被納入預算案。

帕克為彌補費城學區預算缺口，希望向叫車服務徵收每次乘車1元稅收，引發爭議。市議會最後修改市府預算，決定今年對費城學區額外撥款4800萬元，資金由各部門共同節省而來。

議員也否決帕克增加道路坑洞維修資金的提案，該提案打算針對GoPuff和亞馬遜(Amazon)等零售配送服務課稅每單0.25元；另否決市長提高城市旅館稅、對Airbnb和Vrbo等短期租賃平台課稅以資助預防無家可歸服務的提案。

不過，議員同意帕克將「使用與占用稅」(U&O Tax)擴大適用於手機訊號塔，預計每年將為學區帶來約240萬元額外收入。

由17名成員組成的預算委員會負責審議預算，4日全數通過市議會所提稅收和支出方案。唯一共和黨市議員歐尼爾(Brian O'Neill)當日缺席。預算案將依計畫在11日市議會會議上通過，是夏季前最後一次會議。

這是帕克2024年1月上任以來第三份市府預算，市議會幾乎全盤否決其稅收提案，是她迄今為止最大的立法挫敗。

雖然費城學區獲得額外撥款，資金短缺問題仍在。

學區總監沃特林頓(Tony B. Watlington Sr.)表示，學區迫切需要額外收入。

聯邦新冠疫情援助資金終止、再加上福利和特許學校成本上漲，費城學區面臨3億元預算赤字，預計將裁減340個職位。

市議會所提方案依賴一次性撥款，費城學區無法指望未來幾年都獲得同樣支持，因此，沃特林頓先前提出的削減措施並非不可能執行，仍計畫削減中心辦公室1.69億元預算，包括大幅削減合約和不填補職缺。

家長、校長和教師紛紛指出，這些削減將導致班級規模擴大、走廊和操場安全惡化、對學習困難學生幫助減少。該學區先前已準備關閉17所學校。

精華 FAQ

  • 市議會初步通過71億餘元年度預算，同時拒絕將市長帕克提出的多項平台課稅方案納入，包括優步、Lyft、Airbnb、DoorDash等相關提案。

  • 議會同意今年額外撥款4800萬元給費城學區，並擴大使用與占用稅至手機訊號塔，每年可再帶來約240萬元收入，資金主要來自各部門節省。

  • 學區因聯邦疫情援助結束、福利與特許學校成本上升，出現3億元赤字，預計裁減340個職位，並可能削減中心辦公室支出、合約與空缺職位。

費城 Airbnb Amazon

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