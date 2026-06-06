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新州華男投資騙局 詐鉅款買房、度假、付子女學費

編譯周芳苑／綜合報導
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胡肖向投資者出售未經註冊的欺詐性證券(示意圖)，前後得手250萬元。(pexel...
胡肖向投資者出售未經註冊的欺詐性證券(示意圖)，前後得手250萬元。(pexels)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：胡瀟以虛構AI投資計畫吸金，遭新州證券廳起訴。
  • 重點二：他透過兩家公司賣未註冊證券，至少詐得250萬元。
  • 重點三：檢方指其挪用28萬元，供買房、度假與支付子女學費。

新澤西檢察長達文波特(Jennifer Davenport)宣布，曾住在新州普林斯頓的華裔前居民胡瀟(Xiao Hu，又名Mark Hu)以虛假的人工智慧(AI)公司投資計畫籌集資金，用來支付自己子女學費並過奢華生活，新州證券廳(New Jersey Bureau of Securities)對他提告。該男子被控詐騙至少15人，包括多位新州居民，涉案金額250萬元。

根據新州檢察長辦公室聲明以及在默瑟郡(Mercer County)高等法院提交的起訴書，胡瀟透過Skyline Technology USA 、Thunderbirds.ME.兩家公司向投資者出售未經註冊的欺詐性證券，受害者至少有9名新州居民；投資產品包括股票發行、承諾有固定報酬的融資與贊助協議、以及與技術和人工智慧開發項目相關的投資合約。

檢察長辦公室稱，胡瀟涉嫌將投資者資金和他自己的個人銀行帳戶資金混用，從中至少挪用28萬元供個人開支，在佛羅里達州買房、享受熱帶度假，支付子女讀私校和付大學學費。

達文波特說，為維持新州宜居成本，保護居民免受欺詐至關重要；新提訴訟指控胡瀟利用投資者實施詐騙、將資金挪為私用而非用於正當商業目的。

根據起訴書，胡利用社群媒體平台微信鎖定普林斯頓地區的亞裔投資者，並透過在普林斯頓公共圖書館舉辦線下研討會向朋友和同事推銷，他還謊稱自己擁有哥倫比亞大學(Columbia University)電腦科學博士學位、騙稱投資年回報率介於10%到22%，並答應授予投資者毫無關聯的職務頭銜如管理合夥人、營運長等。

新州證券廳代理廳長阿爾特(Keith A. Alt)說，金融詐騙者鎖定的目標往往與自己個人、職業或社區層面相關聯，可迅速建立信任；他提醒，投入資金前務必徹底研究投資機會、核實證券及其銷售方是否已依法註冊，並索取清楚的書面財務資料。

這項訴訟有七項指控，提到胡瀟及其名下公司違反「新州統一證券法」(New Jersey Uniform Securities Law)，違法行為包括實施並運作旨在欺詐投資者的計劃、銷售未註冊證券、在進行虛假和誤導陳述時隱瞞有助於投資者免受誤導的關鍵資訊。

精華 FAQ

  • 起訴書指他以虛假的人工智慧公司投資計畫吸引資金，並透過Skyline Technology USA與Thunderbirds.ME.等名義，向投資者販售未經註冊的欺詐性證券。

  • 檢方稱胡瀟至少詐騙15人，其中包括多名新州居民，受害者至少有9名新州居民，整體涉案金額達250萬元，已引發新州證券廳提告。

  • 他利用微信鎖定普林斯頓地區亞裔投資者，並在圖書館辦研討會拉攏熟人，還謊稱有哥大電腦科學博士、保證10%至22%報酬。

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