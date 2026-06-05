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新州警官疑趁記者送醫 竊萬元攝影器材被捕

記者馬璿／紐約即時報導
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抗議者聚集在紐瓦克移民拘留中心外面，阻擋車輛進出。(美聯社)
抗議者聚集在紐瓦克移民拘留中心外面，阻擋車輛進出。(美聯社)

新澤西檢察長達文波特(Jennifer Davenport)5日宣布，埃塞克斯郡(Essex County)檢察官辦公室的43歲警官布朗(Darryl Brown)因涉嫌趁攝影記者送醫之際竊取其攝影器材，遭到三級竊盜罪起訴。若罪名成立，布朗最高可面臨五年有期徒刑及1萬5000元罰款，目前檢察官辦公室已將其停職並停薪。

布朗於上月30日在紐瓦克市德萊尼廳 (Delaney Hall)移民拘留中心外執勤，當時正值抗議現場發生警民衝突之際。美聯社(AP)攝影記者卡薩尼斯(Angelina Katsanis)在現場拍攝時由於膝蓋遭木梁擊中，負傷離場就醫，隨手將標有姓名與聯絡方式的攝影器材袋留置現場。待她返回時，價值約1萬元的器材袋已不翼而飛。

卡薩尼斯隨即查看AirTag定位，發現器材已被帶往數哩外的公路上。她事後表示，「我當下直覺就是警察做的，因為只有他們能進入那個區域。」隨後，AirTag訊號定位至新澤西州斯巴達鎮(Sparta Township)一處登記在布朗名下的住宅。

調查人員3日持搜索令進入布朗住所，起獲多件失竊物品，部分物品上仍貼有印有受害者姓名與電話號碼的標籤。布朗的執勤密錄器畫面亦顯示，其在抗議現場曾與一只深色提袋有所接觸，與案發情形吻合。目前布朗已遭停職停薪，案件由總檢察長辦公室繼續調查。他被傳喚於7月7日出庭。

卡薩尼斯的律師斯特克洛(Wylie Stecklow)表示，此案是「對新聞自由及憲法基礎的直接侵害」，強調被竊器材並非私人財物，而是受憲法第一修正案保障的新聞採訪工具。卡薩尼斯本人則表示，事件令她深感震驚。「執法人員本應維護法律、保護民眾與財產，而這起事件卻恰恰相反。」在受傷後，她的腿部雖出現腫脹與瘀傷，所幸未骨折。

除了卡薩尼斯外，獨立記者斯特拉斯伯格(Yaakov Strasberg)亦在社群媒體上表示，他於31日晚間遭州警按倒在地並毆打後被捕，其個人財物如採訪器材等物品亦在當晚失蹤，至今仍未尋回。總檢察長辦公室表示，無法就斯特拉斯伯格的具體指控作出回應。

德萊尼廳近日成為焦點，示威者持續聚集抗議，指控設施內約300名被拘留者遭受不當對待，生活條件惡劣。聯邦政府否認相關指控。抗議自5月22日持續至今，多次爆發警民衝突，新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)上月29日已下令州警在抗議者與拘留所之間設置隔離線以緩和緊張局勢。

新澤西 新州 移民拘留中心

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