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賓州頂尖文理學院 學生家庭年收低於20萬免學費

編譯周芳苑／綜合報導
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賓州的頂尖私立文理學院「史瓦斯摩學院」(Swarthmore College)每...
賓州的頂尖私立文理學院「史瓦斯摩學院」(Swarthmore College)每年錄取率不到8％。(史瓦斯摩學院官方臉書)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：史瓦斯摩學院自2027學年度起，家庭年收低於20萬免學費。
  • 重點二：新制旨在減少家庭因總費用高而誤以為無力負擔。
  • 重點三：學校因捐贈基金免稅與充足助學金，得以擴大補助。

位於賓州的頂尖私立文理學院「史瓦斯摩學院」(Swarthmore College)宣布，2027學年度起，學生家庭年收入低於20萬元可免交學費。

這所錄取率很低的小型學院早已是全美履行「不考慮經濟狀況」錄取政策的大專院校之一，招生過程不考慮學生經濟狀況，並且資助付學費、雜費、住宿費和餐費。

史瓦斯摩學院副校長兼招生部門負責人博克(Jim Bock)說，新措施旨在避免學生家庭看到總金額後便覺得無力負擔。該校2026年秋季入學錄取率僅7.4%，目前在校生約1700人、學費每年7.2萬餘元。

博克說他擔心很多家庭只因為學雜費就放棄選擇該校；事實上，中收入家庭孩子選讀史瓦斯摩學院必須負擔的學費很低，但該訊息卻很少人知道。

全美愈來愈多大專院校設定免學費學生的家庭收入上限。同樣位於賓州的布林茅爾學院(Bryn Mawr College)去年秋季宣布，年收入不超過17.5萬元且有典型資產的家庭可免學費；賓州大學(University of Pennsylvania)2024年將全額獎學金適用範圍擴大到年收入和資產上限20萬元，遠高於之前的14萬元。

史瓦斯摩學院2026年秋季入學新生中，54%有資格獲得經濟援助。

全美僅約12%家庭年收入超過20萬元，史瓦斯摩學院調整後的免學費家庭收入上限將涵蓋多數家庭。

史瓦斯摩之所以有籌碼採用新上限，部分原因是不再需要針對捐贈基金收益繳納1.4%聯邦消費稅；聯邦最近調整政策讓若干小院校免稅，史瓦斯摩是其中之一，該校有27億元捐贈基金，2024年約納稅200萬元，該基金收益可支應學校60%成本。

史瓦斯摩學院明年助學金預算約7100萬元，平均每位學生每年可獲7.5萬餘元助學金。

新政策下，合格家庭只需付住宿費、伙食費和其他雜費，明年約2.3萬元；如果家庭收入合規，還可獲資助以支付這些費用。

精華 FAQ

  • 該校宣布自2027學年度起，凡學生家庭年收入低於20萬元，即可免交學費；但住宿、伙食與部分雜費仍可能需要負擔。

  • 校方認為許多家庭看到總費用後會先放棄申請，因此希望把真正可負擔的資訊講清楚，減少因高標價而造成的誤解。

  • 部分原因是聯邦調整政策，讓部分小院校免繳捐贈基金收益稅；加上學校捐贈基金龐大、助學金預算充足，因此能提高補助上限。

賓州

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