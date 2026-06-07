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紐瓦克學童 3年來學業進步度優於全美平均

編譯周芳苑／綜合報導
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文章重點整理：

  • 重點一：紐瓦克學區近三年學業進步加速，表現優於全美平均。
  • 重點二：疫情後雖仍落後兩個年級，但閱讀與數學每年進步1.23年級。
  • 重點三：聯邦救助金將用盡，未來能否持續改善仍受質疑。

新澤西州紐瓦克學區(Newark)困境眾所周知，學生學業成績落後，疫情期間更是嚴重，深度分析幼稚園暨中小學(K-12)學生成績的「教育計分卡」(Education Scorecard)最新資料顯示，該學區學生近三年加速進步，進步率優於全美平均。

新冠疫情爆發前，紐瓦克學區學生的數學和閱讀程度比全美平均落後約一個年級，疫情過後，程度更落後超過兩個年級。

儘管如此，「教育記分卡」哈佛大學(Harvard)、史丹佛大學(Stanford)and Dartmouth和達特茅斯學院(Dartmouth College)研究人員發現，紐瓦克學區2022至2025年間學業進步情況在全美名列前茅。

紐瓦克學區學生閱讀和數學學習每年進步1.23個年級，高於全美每年提升1個年級的平均值，也優於新州平均值。紐瓦克整座城市「學習率」(learning rates，用以衡量進步情況)全美名列前93%，在全美8000多個學區中排名第601。

新州學校改革協會 (JerseyCAN) 專家懷特(Paula White) 和其他人坦言，挑戰依然存在，先前用以推動紐瓦克這類貧困學區進步的聯邦救濟金已枯竭，未來如何維持進步令人質疑。

紐瓦克學區總監萊昂(Roger León)曾宣稱，2024-2025學年畢業率達歷史性的90%，但州教育部門最新數據顯示，紐瓦克僅66%學生通過閱讀畢業能力測試、數學測試通過率僅31%，另有學生透過作品集補考(portfolio appeals)等管道畢業。

批評者警告，這些變通辦法往往掩蓋學業上的不足，導致孩子準備欠缺，最終只能去上大學補習課程。

參與「教育記分卡」的哈佛大學教授凱恩(Thomas Kane)指出，紐瓦克如同全美、新澤西州一樣，學業成績自疫情前就下滑。長遠而言有艱鉅挑戰，紐瓦克學生如果保持目前的進步速度，大約四個學年可恢復到疫情前水準，但聯邦疫情救助金結束，日後進步將變得困難。

精華 FAQ

  • 教育計分卡顯示，紐瓦克學生在2022至2025年間閱讀與數學每年進步1.23個年級，高於全美平均的1個年級，也優於新澤西州平均，整體學習率排名全美前6%。

  • 疫情前紐瓦克學生在數學和閱讀上約落後全美一年級，疫情後差距擴大到超過兩個年級。雖然近年追趕速度加快，但整體學力仍明顯低於疫情前水準。

  • 報導指出，推動進步的聯邦疫情救助金已接近用盡，未來持續改善存在不確定性。若維持目前速度，約需四個學年才能回到疫情前，但資源中斷可能拖慢復原。

疫情 新澤西州 學區

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