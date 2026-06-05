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世界盃足球賽 外國球迷湧費城 餐廳憂無小費擬自救

編譯周芳苑／綜合報導
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賓州費城餐廳準備迎接來自世界各地的足球迷。(特派員黃惠玲／攝影)
賓州費城餐廳準備迎接來自世界各地的足球迷。(特派員黃惠玲／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：世界盃與建國250週年將吸引五十萬遊客湧入費城。
  • 重點二：餐廳憂國際客不熟小費文化，恐使服務員收入縮水。
  • 重點三：部分業者擬收取二成服務費，確保員工薪資與收益。

2026年世界盃足球賽(2026 World Cup)和美國建國250周年慶典即將到來，預計50萬遊客湧入賓州費城，其中許多人來自亞洲、中南美洲和歐洲，國際客對美國用餐給小費的文化認同度不一，費城餐廳老闆們擔心屆時小費縮水，考慮以收取服務費或其他方式彌補短少的小費收入。

瑞典，到餐廳用餐後給小費通常只是留下幾克朗，在厄瓜多，人們不介意為優質服務給小費，但並非強制要求，而且往往只有幾美元，而在日本，顧客根本不給小費。

費城今夏湧入大量遊客，餐飲業將呈現出各式不同風貌的小費文化。費城的餐廳老闆們擔心小費減少，思考著是否要循以往模式營業？或者強行收取服務費或以他方式彌補小費收入損失？

在美國，服務人員收入主要依賴小費。根據賓州法律，服務類員工最低時薪僅2.83元，收入一大部份來自小費。目前餐飲界對於該如何以最佳方式因應不習慣給小費的顧客有不同看法，但確實已有一些餐廳考慮強制收取服務費，確保員工小費收入。

以墨西哥捲餅和瑪格麗特酒優惠而聞名的墨西哥餐廳酒吧Mission Taqueria將在世足賽期間收取20%服務費，以彌補小費不足。

Mission Taqueria位於桑索姆街(Sansom Street)二樓，老闆麥克勞克林(Daniel McLaughlin)說，出國旅行絕對所費不貲，假如費城客流量真的如預測般那樣大增，希望他們的服務團隊能夠從中受益。

賓州餐飲住宿協會(Pennsylvania Restaurant and Lodging Association ,PRLA)等行業組織紛紛提醒費城餐廳和酒吧，國際遊客留下的小費很可能不如服務生平常看到的那麼多，該協會負責策略的資深副總裁菲萊西亞(Ben Fileccia)表示，依賴小費的當地服務人員一年前就曾提醒他很可能發生這種情況。

精華 FAQ

  • 因為預計湧入的遊客來自多國，許多人不習慣美國的小費文化，可能只給很少甚至不給，讓依賴小費維生的服務人員收入面臨下滑。

  • 這家墨西哥餐廳酒吧表示，世足賽期間將收取20%服務費，藉此補足國際遊客小費偏低造成的收入缺口，並確保服務團隊能受益。

  • 賓州餐飲住宿協會提醒業者，國際遊客的小費可能低於平日水準，建議及早規劃因應方式，避免服務人員因觀光潮而收入受損。

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