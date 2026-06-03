「魚鳥集」春季街坊節 新澤西近500民眾參與

ViviangelE烘焙美學空間帶來許多精緻的糕點和果飲。（記者劉偉/攝影）

由非營利機構「魚鳥集」(FishBird Collective)主辦，普蘭華夏中文學校、新石器時代樂隊及美世郡社區學院(MCCC)協辦的「魚鳥集春季街坊節」，日前在新澤西 西溫莎(West Windsor)的MCCC校園內熱鬧舉行，吸引周邊地區近500人熱情參與。

魚鳥集創辦人歐焓表示，魚鳥集長期致力於促進華人 家庭與本地社區之間的交流與連接，在人工智慧與社交媒體高度普及的時代，人們面對面交流的機會越來越少，因此希望通過這一活動，讓鄰里之間重新建立真實而有溫度的人際關係。

本次活動匯集了餐飲美食、咖啡烘焙、特色農產品、原創手作及兒童教育等約 20 家多元商家與社區組織。現場最受歡迎的「Coffee Rave咖啡派對專區」飄散濃郁咖啡香，伴隨新石器時代樂隊帶來的精彩現場音樂演出，將氣氛推向高潮，大人們成群聊天，孩子與寵物則在草地上盡情奔跑嬉戲。此外，活動亦設置了兒童互動體驗與創意手工區，讓家長能藉機認識鄰居、認識本地資源。

魚鳥集過去兩年持續在新州 中部舉辦各類季節性市集與雙語親子讀書會，本次則是首度以大型「街坊節」形式亮相。因反響熱烈，主辦方透露今年夏天還將陸續推出馬里蘭薰衣草節兩日遊、世足賽社區觀賽、雙語親子閱讀及夏日市集等系列活動，持續為紐、約、賓州的華人社區搭建溫暖的歸屬感平台。

首飾鑑賞愛好者帶來的精美首飾。（記者劉偉/攝影）