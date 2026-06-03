「魚鳥集」春季街坊節 新澤西近500民眾參與
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由非營利機構「魚鳥集」(FishBird Collective)主辦，普蘭華夏中文學校、新石器時代樂隊及美世郡社區學院(MCCC)協辦的「魚鳥集春季街坊節」，日前在新澤西西溫莎(West Windsor)的MCCC校園內熱鬧舉行，吸引周邊地區近500人熱情參與。
魚鳥集創辦人歐焓表示，魚鳥集長期致力於促進華人家庭與本地社區之間的交流與連接，在人工智慧與社交媒體高度普及的時代，人們面對面交流的機會越來越少，因此希望通過這一活動，讓鄰里之間重新建立真實而有溫度的人際關係。
本次活動匯集了餐飲美食、咖啡烘焙、特色農產品、原創手作及兒童教育等約 20 家多元商家與社區組織。現場最受歡迎的「Coffee Rave咖啡派對專區」飄散濃郁咖啡香，伴隨新石器時代樂隊帶來的精彩現場音樂演出，將氣氛推向高潮，大人們成群聊天，孩子與寵物則在草地上盡情奔跑嬉戲。此外，活動亦設置了兒童互動體驗與創意手工區，讓家長能藉機認識鄰居、認識本地資源。
魚鳥集過去兩年持續在新州中部舉辦各類季節性市集與雙語親子讀書會，本次則是首度以大型「街坊節」形式亮相。因反響熱烈，主辦方透露今年夏天還將陸續推出馬里蘭薰衣草節兩日遊、世足賽社區觀賽、雙語親子閱讀及夏日市集等系列活動，持續為紐、約、賓州的華人社區搭建溫暖的歸屬感平台。
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