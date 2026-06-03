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新州華夏合唱團30周年音樂會 四代同堂齊聲高歌

記者孫影真／新州即時報導
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壓軸的綏遠民歌「思鄉」，帶領觀眾穿梭於 30 年間的光影回憶，展現華夏精神的延續...
壓軸的綏遠民歌「思鄉」，帶領觀眾穿梭於 30 年間的光影回憶，展現華夏精神的延續。（主辦方提供）

華夏合唱團日前在Morris Museum的Bickford Theatre 隆重舉辦「30周年音樂會」，特別召集歷屆團員重返舞台，並邀請「星韻童聲合唱團」同台演出。演員從7歲至80歲，老、中、青、少四代同堂齊聲高歌，場面溫馨動人，為300餘名觀眾帶來一場高水準的視聽雙重饗宴。

本場音樂會精心策劃13個精彩節目，曲目多元豐富。包含混聲合唱「東方之珠」、男聲合唱近期備受歡迎的流行名曲「Trorica（三套車）」、楊徽蘋與張麗萍的女高音二重唱「微風中的情書(Sull’aria)」和聲完美、指揮朱彥彬的男中音獨唱「睜開你們的雙眼」以及孫世明二胡獨奏的精湛演出，都令現場觀眾感到驚艷。女聲合唱「鄧麗君組曲」，串聯「小城故事」、「但願人長久」與「何日君再來」，也瞬間喚起台下觀眾的集體回憶。

音樂會的一大焦點為跨世代的經典傳承。華夏合唱團邀請資深團友重返30 週年舞台，共同唱響經典曲目「葡萄園夜曲」等歌曲。更與星韻童聲合唱團合唱「送別」，成熟歌聲與清澈童聲完美交織，不僅唱出離情與祝福，更象徵薪火相傳、生生不息；星韻童聲合唱團亦由沈曉星指揮，獻唱了溫暖的「萱草花」。

音樂會尾聲混聲合唱，帶領觀眾穿梭於 30 年間的光影回憶，展現華夏精神的延續。

團長張麗萍在賽後感言中表示，音樂會的成功凝聚了無數人的心血，她衷心感謝所有參與籌備與演出的團員、資深團友、家屬、志願者及各界支持的朋友。

小提琴配樂，賦予合唱不同意境。（記者孫影真／攝影）
小提琴配樂，賦予合唱不同意境。（記者孫影真／攝影）

楊徽蘋與張麗萍的女高音二重唱「微風中的情書（Sull’aria）」和聲完美。（記...
楊徽蘋與張麗萍的女高音二重唱「微風中的情書（Sull’aria）」和聲完美。（記者孫影真／攝影）

旗袍秀「關關雎鳩」。（記者孫影真／攝影)
旗袍秀「關關雎鳩」。（記者孫影真／攝影)

女聲合唱「鄧麗君組曲」，串聯「小城故事」、「但願人長久」與「何日君再來」，瞬間喚...
女聲合唱「鄧麗君組曲」，串聯「小城故事」、「但願人長久」與「何日君再來」，瞬間喚起台下觀眾的集體回憶。（記者孫影真／攝影）

男聲合唱近期備受歡迎的流行名曲「Trorica（三套車）」。（記者孫影真／攝影）
男聲合唱近期備受歡迎的流行名曲「Trorica（三套車）」。（記者孫影真／攝影）

華夏合唱團與星韻童聲合唱團合唱「送別」，象徵薪火相傳、生生不息。（記者孫影真／攝...
華夏合唱團與星韻童聲合唱團合唱「送別」，象徵薪火相傳、生生不息。（記者孫影真／攝影）

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