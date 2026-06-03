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融入科技與創新 美東中校協會年會圓滿成功

記者孫影真／新州報導
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資深校長與貴賓。（主辦方提供）
資深校長與貴賓。（主辦方提供）

美東中文學校協會日前在新澤西州愛迪生市喜來登酒店舉行第53屆年會。本屆年會以「華語教學融智能，在地生根育後昆」為主題，聚焦AI技術應用與數位轉型，吸引來自美東六區47所中文學校約600多位師生出席。

為期兩天的年會內容極具前瞻性，共舉辦10場教育講座，涵蓋熱門的AI工具運用與AP中文備考技巧等，並邀請賓州大學高級講師Grace Wu主講AI世代的課程融合。同時，現場展開8項學生文化競賽，吸引多達260名學生參賽，並設有台灣文化產品攤位。

會長林美華特別感謝八名理事過去一年的無私奉獻，並引用名言「路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成」勉勵團隊；共同主席戴松昌也對各校齊心僑教的成果表示感動。

中華民國總統賴清德特頒「承先啟後」賀詞，為海外華語文教育工作者致上最高勉勵。駐紐約辦事處處長李志強指出，學生學好華語有助於深入了解台灣，未來更能藉此優勢進入如台積電等全球頂尖企業工作；紐約僑教中心主任王怡如則讚揚ACS成功將科技化為文化傳播利器。此外，新澤西州教委會聯合會主席Karen Cortellino、East Brunswick市長Brad Cohen及愛迪生市副議長Robert Kentos均到場致意。

大會也舉行了溫馨的表揚儀式與會長交接，新任會長馮文鸞在王怡如監交下走馬上任。

在歷經激烈競爭後，8項學生文化競賽結果揭曉：紐約慈濟人文學校勇奪7組冠軍成為最大贏家；麻州勒星頓中校獲5組冠軍緊隨其後；長島慈濟獲4組；英華國際與北新中校各獲3組；博根中校與長島中華各獲2組；紐約華僑、愛迪生、新州中部慈濟、梅山、明德及南澤西中校則各獲1組冠軍，充分展現美東華語文教育深耕的豐碩成果。

理事周菊君(左起)、Grace Wu、馮文鸞、林美華、汪良元、林郁翠、黃淑芬、甘...
理事周菊君(左起)、Grace Wu、馮文鸞、林美華、汪良元、林郁翠、黃淑芬、甘居正。（主辦方提供）

卸任會長林美華(左起)、紐約華僑文教服務中心主任王怡如，新任會長馮文鸞。（主辦方...
卸任會長林美華(左起)、紐約華僑文教服務中心主任王怡如，新任會長馮文鸞。（主辦方提供）

象棋比賽。（主辦方提供）
象棋比賽。（主辦方提供）

開幕典禮貴賓雲集。（主辦方提供）
開幕典禮貴賓雲集。（主辦方提供）

600多人出席了年會。（主辦方提供）
600多人出席了年會。（主辦方提供）

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