突破語言限制的中文認知測試工具 推動阿茲海默症早期發現

由羅格斯大學健康體系 (Rutgers Health) 主導的研究指出，新開發的神經心理測驗可望提升阿茲海默症的診斷準確性，並促進臨床研究的參與。亞裔美國人是美國成長最快的高齡族群，但在因應失智相關症狀時，往往面臨語言與文化上的障礙。

為因應上述挑戰，羅格斯健康體系領銜，攜手美國國家老化研究院 (National Institute on Aging) 資助的羅格斯—紐約大學亞太裔阿茲海默症與失智研究資源中心 (Rutgers-NYU Resource Center for Alzheimer’ s Disease Research in Asian and Pacific Americans, RCASIA)，以及史丹佛大學阿茲海默症研究中心 (Stanford Alzheimer’ s Disease Research Center) 的臨床醫師與科學家，專為來自中國與台灣的美國高齡長者設計且提出一項解決方案。

該研究發表於阿茲海默症協會官方期刊 (Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association)，設計並驗證了一套適用於以中文為母語之高齡長者的全新神經心理認知測驗。研究團隊在開發過程中，考量了中文非拼音文字系統的特性、中文字與詞彙在日常生活中的使用頻率，以及受試者移居美國前的文化背景與生活經驗。

近期完成的「華裔長者研究(Chinese Older Adult STudy, COAST)」共招募208位年齡介於60至90歲、居住於新澤西州、紐約市及舊金山灣區的高齡長者，受試者具備不同程度的雙語能力。研究團隊評估了該套中文認知測驗在六個月期間的重測穩定性、與相對應英文測驗之間的等效性，並檢驗其與記憶與認知能力構面之間的關聯。

羅格斯大學羅伯特・伍德・強森醫學院神經科教授胡子隆醫師 (Dr. William Hu) 表示：「若僅直接翻譯英文測驗，往往無法反映不同文化與語言背景下的實際情況，容易造成誤判與診斷不足。這是首套在來自中國、台灣及海外華人高齡族群中完成驗證的中文認知測驗工具。」

這套全新研發的中文認知測驗涵蓋創新的詞語流暢度與記憶任務，結果顯示其在長達六個月的追蹤期間具有高度穩定性，與相對應的英文測驗表現高度一致，並且與新興的阿茲海默症血液生物標記呈現良好關聯性。

研究團隊指出，下一步將把這些測驗導入平板電腦或其他電子化環境，例如虛擬實境(VR)，以在無需中文流利臨床醫師的情況下，為病患提供測驗指引並記錄作答結果，從而提升中文病患認知評估的準確性，特別是那些長期被英文工具忽略、或深受文化與語言差異影響的族群。研究人員也已準備將這些工具進一步驗證於粵語及其他華語方言。

「這項研究為華裔美國高齡長者參與臨床試驗開啟了新的大門，許多人過去因未達北美標準神經心理測驗所需的英文能力門檻而被排除在外。」胡子隆醫師表示，「我們的研究為這個社群提供了一條經科學驗證且可靠的途徑，讓他們能夠被更準確地納入臨床照護與最新的研究中。」

如果您想進一步了解我們的研究或支持我們的工作，歡迎瀏覽我們的網站：https://sites.rutgers.edu/cndr/、致電 732-633-9681，或來信至 [email protected]。