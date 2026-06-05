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新州佛光山慶佛誕節 傳遞佛教文化

新澤西訊
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適逢佛教教主釋迦牟尼佛聖誕,新州佛光山 5 月 24 日舉辦系列慶祝活動,浴佛法會、「傳燈六十‧百年仰望」歌頌禮讚、佛光山四大宗旨、經典及佛教書籍等展覽,200 位信眾、社區人士及貴賓齊聚一堂,共沐佛恩,以莊嚴梵唄、傳燈祈福及浴佛儀式同慶,祈願世界和平、社會祥和、人民安樂。

南平原市 South Plainfield 市長 Matthew Anesh,議長 Christine Faustini,議員 Joseph Wolak 等貴賓全程參加。Anesh 讚歎新州佛光山及國際佛光會紐澤西協會，長期以來持續為社區帶來正向與和諧的力量，以文化、教育與慈善服務社區。鼓勵大眾以樂觀共同建設和諧社會，實踐佛陀精神。

新州佛光山監寺滿普法師希望透過佛誕節浴佛及各項活動，讓更多人認識釋迦牟尼佛的教法。以「緣起」闡述佛教「同體共生」的理念，「同體」是平等觀，「共生」是慈悲融和,世間萬物皆依因緣和合相互依存。疫情讓世人深刻體會世界無國界，人類是彼此相依的生命共同體。佛教的平等與慈悲,能為世界帶來和平安樂。

佛光會員代表合唱〈佛光山之歌〉、〈大法西來〉，歌聲莊嚴悠揚,展現佛光人弘揚人間佛教、續佛慧命的堅定願心。三好善童學苑 2 位學生小提琴前奏，師生及家長獻唱人間音緣〈點燈〉。溫馨純真的歌聲與燈光相互輝映,是智慧與慈悲的代代傳承，也傳遞家庭共學佛法、親子共修的美好意義，現場氣氛溫暖感人，展現佛教薪火相續、生生不息的精神。

文教樓一樓兩個展區分別是「佛教節慶」及「佛光山四大宗旨」。貴賓們在全球道場分布圖及四大宗旨展區，深入認識佛光山弘揚人間佛教、推動文化、教育與國際弘法的成果及願景。信徒經由「佛教節慶」展，清楚了解漢傳佛教的法會修持與印度佛教歷史的淵源。來到二樓佛光出版圖書、佛教美術和經典展區，許多人讚歎佛光山對佛教文化與藝術傳承所做出的貢獻。圖書流通區有佛學、文化與兒童讀物供大眾閱讀交流;佛教文物義賣專區以佛教藝術與文創推廣善美文化,吸引不少人駐足。

連日風雨,佛誕節一早的大雨並未阻擋大家來浴佛的願心，有全家開車一個多小時前來，歡喜浴佛並將自己的供養品與人結緣，分享佛誕的喜悅與祝福。也有在地居民因為日前參加南平原市亞裔傳統月文化活動，得知佛誕活動訊息而首次走進新州佛光山，體驗莊嚴溫馨的佛教文化。

不少信徒表示，每年前來參加浴佛法會，已成為年度必不缺席的祈福活動，今年雖然沒有往年園遊會的熱鬧，但更多一層對佛教文化內涵的了解與認知,是一個很有意義的佛誕節。【人間社 殷楚枝 撰稿/黃慧菁、陳美霞 攝影】

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